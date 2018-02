Roma | inchiesta «Mondo di mezzo» | chiesto processo per 23

Tre napoletani scomparsi in Messico : la Procura di Roma apre un'inchiesta : Nessuna traccia dei tre italiani scomparsi nel nulla in Messico ormai da 18 giorni nonostante l'impegno della Farnesina che sta seguendo il caso in stretto raccordo con le autorità locali. La Procura ...

Roma - Cinema Aquila : il Comune nomina il gestore - ma spunta la società finita sotto inchiesta : A volte ritornano. Sembra lo slogan del Nuovo Cinema Aquila. Un caso davvero strano, quello della storica sala del Pigneto, dove i vecchi concessionari, coinvolti nell'inchiesta Mondo di Mezzo, vengono prima revocati dal Comune per via di una gestione 'inadeguata e irregolare', e poi ritornano in pole position, aggiudicandosi il bando pubblico. Con un nome diverso, certo, ma ...

"La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sui pm Romani per la telefonata Renzi-De Benedetti". Lo rivela il Fatto : La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per capire se i pm romani abbiano commesso omissioni o comportamenti che integrino ipotesi di reato nelle indagini sulla telefonata tra Matteo Renzi e Carlo De Benedetti. Lo riporta il Fatto Quotidiano, dove si legge:Il Fatto è in grado di rivelare che la procura perugina – dopo l'esposto presentato da Elio Lannutti, presidente onorario dell'Adusbef, oggi candidato per il M5S – ha ...

Fini l'inchiesta non lo turba - sorridente nel centro di Roma : 'Sono libero e felice' : 'Sono libero e felice'. Così un sorridente Gianfranco Fini si è rivolto al Re dei paparazzi Rino Barillari che ha intercettato l'ex presidente della Camera in piazza di Spagna. Una passeggiata nel ...

Inchiesta nomine a Roma - Raffaele Marra rinviato a giudizio : L'ex braccio destro della sindaca di Roma Virginia Raggi, Raffaele Marra , è stato rinviato a giudizio in relazione alla vicenda della promozione del fratello Renato da vice comandante della polizia ...

Inchiesta nomine a Roma - Raffaele Marra rinviato a giudizio : Inchiesta nomine a Roma, Raffaele Marra rinviato a giudizio Nel mirino la nomina (poi revocata) di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio. Secondo gli inquirenti c’era anche un sostanzioso incremento di stipendio Continua a leggere L'articolo Inchiesta nomine a Roma, Raffaele Marra rinviato a giudizio sembra essere il primo su NewsGo.

Roma : inchiesta nomine - Marra a processo : 13.00 L'ex braccio destro della sindaca di Roma Virginia Raggi,Raffaele Marra,è stato rinviato a giudizio in relazione alla vicenda della promozione del fratello Renato da vice comandante della polizia municipale a capo del dipartimento turismo. Raffaele Marra, all'epoca capo del personale del Campidoglio, deve rispondere di abuso d'ufficio. Il processo inizierà il prossimo 20 aprile davani all'ottava sezione del tribunale di Roma.

Spese pazze in Emilia-Romagna - escono dall'inchiesta i big Pd : Bologna, 8 gennaio 2018 " Richiesta di archiviazione per tutti i 22 ex consiglieri regionali Pd che erano finiti nelle maglie dell'inchiesta 'Spese pazze' per i rimborsi chiesti all'amministrazione ...

E’ morto Romano Tamberlich - addio allo storico curatore di Tv7 e Speciale Tg1. Seguì il caso Moro e l’inchiesta P2 : È morto a Roma il giornalista Romano Tamberlich, storico vicedirettore del Tg1 e curatore di rubriche storiche della testata come Tv7 e Speciale Tg1. Nato a Roma nel 1938, ha iniziato la carriera giovanissimo e per trent’anni ha lavorato in Rai, diventando prima caporedattore del politico e poi vicedirettore del Tg1. Si è occupato di vicende centrali della storia italiana, dal caso Moro alla P2 ed è stato un modello per le nuove ...

Roma - cadavere sotto il ponte Duca D'Aosta - in tasca lettera di dimissioni da ospedale : aperta un'inchiesta : E' morto il giorno di Natale fra cumuli di rifiuti sotto ponte Duca da Osta, il lato di piazza Mancini. Era un clochard nordafricano cinquantenne. E' stato un altro 'clochard' a chiamare il 112, ...