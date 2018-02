: #BuonCompleannoGarbatella, fino al 25 febbraio in programma mostre di foto storiche, cortei di piazza in piazza, in… - Roma : #BuonCompleannoGarbatella, fino al 25 febbraio in programma mostre di foto storiche, cortei di piazza in piazza, in… - sherlock5stelle : Cortei Roma,controlli con metal detector: Polizia filmerà manifestanti ai varchi, 'bonifiche' da stasera… - CybFeed : #News Cortei Roma,ci saranno i metal detector -

In occasione deiprevisti domani a, cidue cerchi concentrici di controllo: il primo ai caselli autostradali e lungo le vie consolarine, il secondo nelle varie aree di concentramento, dove verranno utilizzati ancheportatili. Nella capitale sono in programma per domani tree presidi. I servizi di prevenzione scatteranno a partire da stasera. In arrivo 400autobus. Vietato abbigliamento per travestimento,mazze, bastoni e aste rigide.(Di venerdì 23 febbraio 2018)