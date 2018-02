Petrolio in rally dopo inatteso calo delle scorte USA

Petrolio sempre in rally su dollaro debole e scorte : (Teleborsa) - Petrolio ancora in ascesa sulle piazze internazionali , di riflesso alla debolezza del dollaro ed al calo delle scorte superiore alle attese, annunciato dall'EIA mercoledì scorso. Le ...

Petrolio di nuovo in rally. Brent sopra 71 dollari ai massimi da oltre 3 anni : ... in primis il razionamento dell'offerta voluto dall'OPEC , che sembra controbilanciare l'atteso aumento della produzione shale in USA , in un contesto di espansione dell'economia globale. L'ultimo ...

Petrolio ancora in rally. Brent attorno ai 70 dollari : (Teleborsa) - Il Petrolio prosegue il rally e si spinge nuovamente a 70 dollari , almeno per la qualità Brent . Il greggio del Mare del Nord infatti si è spinto su un massimo di 70,13 dollari nel ...

Il rally del Petrolio divide il mercato : Nel febbraio 2016 i prezzi del petrolio agonizzavano sotto i 30 dollari. Poco meno di due anni dopo, le quotazioni sono più che raddoppiate e sono tornate ai massimi da oltre un triennio, con il Wti ...

PREZZO DEL Petrolio/ Le previsioni dopo il mini-rally di fine anno : Gli ultimi giorni di borsa aperta del 2017 stanno avendo come protagonista il rialzo del PREZZO del PETROLIO, tornato ai massimi di due anni fa.

Dollaro conferma trend ribassista - euro a un soffio da $1 - 19. Petrolio fa dietrofront dopo rally Libia : Si conferma la debolezza del Dollaro, con l'indice ICE US Dollar Index che cede lo 0,30% circa, viaggiando attorno a 93 punti, dopo i 93,25 della vigilia.

Borsa : Petrolio e Tech in rally - soffre Ferragamo : Il clima di fiducia nell'economia tedesca è peggiorato più del previsto a dicembre, riflettendo l'incertezza che circonda le politiche di un governo ancora lungi dall'essere formato. È quanto emerge ...

Petrolio in rally su chiusura oleodotto Mare del Nord : (Teleborsa) - Quotazioni in ascesa per il Petrolio ai massimi da metà 2015, a causa del blocco di un oleodotto nel Mare del Nord, che sta più che compensando l'apprezzamento del biglietto verde. Il ...

