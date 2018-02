Non è un miracolo

Cristina D'Avena - a 53 anni rimpiange di Non aver avuto figli : 'Alla mia età ormai servirebbe un miracolo' : Un ricorso alla scienza e alla tecnologia per realizzare un desiderio incompiuto. Inoltre nella famiglia D'Avena, non ci sono pargoli, e a quanto pare la mancanza di piccoli per casa si sente: ' Non ...

Papa Paolo VI santo/ Cardinali approvano il miracolo : Montini caNonizzato ad ottobre - manca solo l'ufficialità : Papa Paolo VI sarà santo: Cardinali della Congregazione dei Santi approvano il miracolo, Montini potrebbe essere canonizzato il prossimo ottobre 2018.

Miracolo al San Raffaele di Milano : ridata la vista ad una donna Non vedente : ... Massimo Doris , ha dichiarato: ' Con orgoglio abbiamo finanziato interamente il primo impianto italiano di microchip sottoretinico, considerato il più evoluto sistema di visione artificiale al mondo ...

Se ancora Non conoscete la canapa - correte ai ripari. 10 cose da sapere sulla pianta miracolosa e proibita : Ricca di proteine, antiossidanti e vitamine, se utilizzata in cucina; pronta a sostituire la plastica o a trasformarsi in carta, in tessuto o addirittura in un combustibile, se destinata ad altri usi. Conosciuta dalla notte dei tempi e utilizzata nella medicina naturale, la canapa è una delle piante più versatili del mondo. Vittima del proibizionismo, perché confusa con la "sorella" marijuana, la canapa industriale sta ...

Prof accoltellata - viva per miracolo : «Non punite Rosario - ho fallito io» : Inviato a Maddaloni È ancora provata, con un'enorme fasciatura sul volto. Franca Di Blasio ha avuto bisogno di ben 32 punti di sutura, per uno squarcio alla guancia che va da sotto...

Il "miracolo" Non si ripete : niente colombe Melegatti per Pasqua : niente colombe Melegatti per Pasqua. L'accordo con il fondo maltese Abalone non è stato firmato e l'azienda veronese si ritrova senza denaro liquido per pagare fornitori e dipendenti. La situazione è...

Banche - Casini : “Relazione seria - Non elettorale. Visti i tempi abbiamo fatto un mezzo miracolo” : La relazione di maggioranza approvata dalla Commissione d’inchiesta sul sistema bancario “è seria, decisa e allo stesso tempo equilibrata, e ha il grande pregio di non essere elettorale”. È quanto ha affermato il presidente della bicamerale, Pier Ferdinando Casini, al termine dei lavori della Commissione. “abbiamo votato un documento di maggioranza che nel suo testo contiene una parte di analisi di quello che e’ ...

Lazio - miracolo a San Siro : Ciro Non è Immobile : Indomabile Immobile. Generoso, forse un po' incosciente, ma con una voglia pazzesca di tornare in campo e segnare al Milan e nello stadio della delusione mondiale. Una cura nella cura. Ciro allunga, ...

"Il mio Vicenza era un miracolo - Non riesco a vederlo finire così" : "Un altro mondo, è vero. Un altro calcio, altri personaggi". Oggi il club esce dal tribunale: sensazioni? "Provo una grandissima amarezza. Per la città e per i tifosi: io ho avuto... continua

“L’albergo Non c’è più” - un anno fa l’Hotel Rigopiano veniva spazzato via da una valanga : 29 morti - dalla rabbia al miracolo dei sopravvissuti : 1/142 ...

Silvio Berlusconi : "La flat tax sarà miracolosa e Non avrà costi per lo Stato" : 'La democrazia italiana è stata massacrata per 25 anni e da 5 colpi di Stato. Gli italiani devono tornare a votare e con le prossime elezioni abbiamo l'opportunità di tornare alla vera democrazia e ...