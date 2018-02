Juventus | sempre calda la pista Darmian | lo United fissa il prezzo

Champions League - stilata la classifica dei tridenti migliori di sempre : presente anche la Juventus : La Champions League è pronta a ripartire. Questa sera si giocheranno le prime due gare di andata degli ottavi di finale. In campo la Juventus contro il Tottenham e il Manchester City a Basilea. In occasione del ritorno della competizione dalle grandi orecchie, la rivista ‘France Football’ ha stilato una speciale classifica dei tridenti più forti delle formazioni che hanno vinto la massima competizione europea per club. Al primo ...

Juventus - Bernardeschi : 'Sempre grato a Firenze - ma ho esultato per rispetto dei miei tifosi' : Lo stesso Federico Bernardeschi racconta così la sua serata: "C'è stata un po' d'emozione, credo sia normale ma credo sia andata bene " ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - Il professionista fa ...

Juventus - Allegri : 'Non si può dare sempre il 100% - ma abbiamo numeri importanti' : L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così a Premium Sport la vittoria a Firenze. 'abbiamo fatto bene in fase difensiva. Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà ma voglio ...

Calciomercato Juventus - Audero convince sempre di più : tre club di Serie A sul portiere : Calciomercato Juventus – Il portiere Audero sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Venezia, la squadra di Filippo Inzaghi è in lotta per i playoff nel torneo di Serie B ed il merito è anche e soprattutto del portiere. L’estremo difensore è di proprietà della Juventus ed i bianconeri sembrano intenzionati a puntarci per il futuro ma anche altri club di Serie A hanno puntato gli occhi su Audero. Si tratta di ...

Juventus e Costa Crociere sempre più vicine : al via in Asia il progetto “Italy at Sea” : A pochi mesi dalla stipula della partnership regionale in Asia con Costa Crociere, la Juventus ha annunciato di avere avviato un nuovo importante progetto con l’azienda che consente a milioni di persone di vivere vacanze all’insegna del relax. Si tratta di “Italy at Sea”, esperienza che permetterà ai passeggeri a bordo delle navi Costa di vivere un viaggio a […] L'articolo Juventus e Costa Crociere sempre più vicine: al via in ...

Serie A Chievo - Maran : "Juventus? Noi ci crediamo sempre" : VERONA - " Affrontiamo un'altra grande squadra, ci sono punti pesanti in palio. Al di là di queste 4 partite, però, non c'è molta differenza rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda i gol subiti "...

Berlusconi : 'Juventus sempre in testa - ma non ha vinto la Champions' : TORINO - 'Il Milan non lo guardo più perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi calcistici con cui sono diventato il presidente più premiato della storia. Non hanno sentito i miei ...

Juventus - Marchisio giura fedeltà : “I miei desideri hanno sempre gli stessi colori” : Juventus, Marchisio giura fedeltà: “I miei desideri hanno sempre gli stessi colori” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marchisio giura FEDELTA’ – La Juventus si appresta a modificare parecchie cose nel suo centrocampo: Emre Can sembra ormai molto vicino, e si presume non sarà il solo eventuale nuovo arrivo per la prossima ...

Juventus - Marchisio compie 32 anni : 'Sempre con gli stessi colori'. Auguri commoventi della moglie : "I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori". E' la favola in bianconero del piccolo principe a compiersi attraverso queste sentite parole. La storia di un giovane ragazzino ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Cristante e Barella sempre nel mirino (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra bianconera: prosegue la strategia della linea verde visto l'interesse nei confronti dei giovani Barella e Cristante.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:59:00 GMT)

Quei matti a caccia di complotti. La morale? E' sempre colpa della Juventus : I piani sovrapposti e inclinati sulla rivalità sportiva fra Napoli e Juventus sono tanti e più passa il tempo, più peggiorano. La morale? E' sempre colpa della Juve. Nel dibattito recente sono ...

Juventus : Buffon e Cuadrado sempre out. E non si sa quando tornano : Aspettando Dybala (tra i 30 e i 40 giorni per recuperarlo), la Juve deve fare i conti con altre assenze pesanti. Un mese senza Marchisio (trauma distrattivo agli adduttori della coscia sinistra), poco ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Manchester United sempre attento a Paulo Dybala (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Paulo Dybala non è sul mercato ma il Manchester United resta attento alla situazione.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Milan Tafazzi - Napoli babà - Juventus sempre là : ma la vera notizia del 2017 è che abbiamo un campionato divertente : È finito il girone d’andata, è finito pure il 2017. Il bluff di Roma e Inter si è forse definitivamente sgonfiato, ma davanti resta il testa a testa tra Napoli e Juve, la corsa per l’Europa promette di essere accesa fino in fondo e nella lotta per la salvezza ci sono sette squadre coinvolte per due posti (uno è già assegnato al Benevento). Insomma, pare che abbiamo ancora un campionato: è questa la bella notizia di Capodanno, e pure la speranza ...