Avocadoproposal | la fine ingloriosa dell’avocado

vanityfair

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di giovedì 22 febbraio 2018) L’avocado non è più un frutto. Inconsapevolmente – sicuramente suo malgrado – si è trasfromato da un semplice prodotto tropicale, fino a qualche anno fa pure misconosciuto fuori dal Centro America, a panacea di ogni male. Mangiarlo, lo sappiamo a memoria ormai, fa bene (vitamine, fibre, potassio), tanto che le ricette con l’avocado ormai si sprecano, l’avocado toast sembra non abbia rivali (nemmeno il santissimo prosciutto e fromaggio può ormai batterlo), e sono nati anche in Italia ristoranti che servono solo avocado. Un boom degli ultimi 5 anni che ha portato le coltivazioni sull’orlo del collasso. In Australia è stata annunciata nel 2018 prima «Great Avocado Depression», con i ristoranti del Queeensland costretti a razionare il frutto, i prezzi duplicati, gli hipster in depressione, e gli scienziati che cercano colture alternative per velocizzare ...