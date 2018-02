iOS 12 | ecco cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo sistema operativo Le novità

Dieta e sport - ecco perché il caffè è un preziOSo alleato : Sul ruolo del caffè sulle prestazioni sportive e sulla resistenza arrivano nuovi dati dall’Institute for Scientific Information on Coffee – ISIC che ha di recente diffuso i risultati di uno studio su...

Vincenzo Nibali svela un particolare curiOSo sul percorso del Lombardia 2017' : 'ecco cosa ho chiesto agli organizzatori' : Vincenzo Nibali, capitano della Bahrain Merida, svela un particolare importane sul percorso del Giro di Lombardia vinto nel 2017 Vincenzo Nibali è stato protagonista al Museo del Ghisallo a Magreglio, ...

Signori acclamato dal Dall’Ara - parole d’amore per il Bologna poi svela : “CalciOScommesse? Ecco cosa dico” : Beppe Signori ha vissuto un pomeriggio speciale al Dall’Ara. Tutto lo stadio del Bologna lo ha acclamato nel giorno del suo compleanno. L’ex attaccante dei felsinei ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’: “La gioia più grande della mia carriera è stata vedere tanta gente in piazza che non voleva andassi via, così come l’aver firmato in bianco con il Bologna, che mi aveva comprato nel momento più difficile. Il ...

JACLYN MATFUS/ Ecco chi è la misteriOSa moglie di Ben Harper (Che tempo che fa) : JACLYN MATFUS è un nome piuttosto oscuro all'interno del gossip mondiale. Cerchiamo di scoprire chi sia questa donna che sarà ospite a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 08:28:00 GMT)

“Ecco chi mi ha ucciso”. Tra gli ultimi respiri - poche parole prima di morire : questa bella e coraggiOSissima ragazza riesce a rivelare l’identità del suo assassino. Quella tenacia che ha permesso di risolvere un orribile mistero : Camminavano per le strade della California quando all’improvviso si sono imbattuti in uno scenario da incubo. Una donna, a lato della strada, ferita e in difficoltà. Così hanno fermato l’auto, accorgendosi con orrore che lei era coperta di sangue, talmente tanto da nascondere il colore dei suoi capelli. Soltanto ore dopo le autorità avrebbero identificato la giovane, nel frattempo purtroppo morta tragicamente. Ma proprio ...

“Dov’è finita la vicina?”. A 80 sparisce misteriOSamente nel nulla - senza lasciare tracce. Alla fine un vicino - insospettito - inizia a indagare. E scopre una verità sconvolgente : ecco cos’era successo a quella donna (no - tranquilli - non ci indovinerete davvero) : Un vero e proprio incubo, di quelli che al solo pensiero potrebbe far venire una notevole tachicardia anche al più calmo di noi. E che invece si è trasformato in tragica realtà per un’anziana della quale si erano perse le tracce: senza che nessuno se ne fosse accorto, la donna era semplicemente rimasta intrappolata nel bagno della propria abitazione, incapace di forzare la porta per aprirsi una via di fuga. Ore di angoscia che si ...

Rumors iOS 12 : un aggiornamento del tutto nuovo - ecco cosa cambierà : Sul tipo di aggiornamento che sarà iOS 12 ci sono già tanti Rumors: vi abbiamo già raccontato potrebbe trattarsi di un upgrade impegnato a rendere l'OS mobile della mela morsicata quanto più stabile ed affidabile, in modo da ridurre al minimo sindacale gli interventi manutentivi da parte dei centri assistenza, ed accrescere il grado di soddisfazione del cliente. Questo, naturalmente, richiederà un rimaneggiamento delle risorse interne, ed una ...

“Ecco cosa c’era scritto su quei biglietti”. Tutti in piedi per Lo Stato Sociale. La band ha incuriOSito il pubblico per quei fogliettini attaccati al petto. E la band conquista la simpatia del pubblico anche con questo gesto inaspettato : Terza puntata ricca di soprese sul palco del Festival di Sanremo che sembra sempre più cosa a tre tra il duo Meta – Moro, Max Gazzè e lo Stato Social che ieri sera ha forse regalato il momento più toccante. Il gruppo infatti è andato in scena con appuntati sulle maglie o sulle giacche i nomi dei cinque operati licenziati dalla Fiat. I nomi di Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano e Roberto Fabbricatore hanno ...

M5S - saltano anche i candidati Cecconi e Martelli : irregolarità nella "restituzione" degli stipendi. Di Maio : orgogliOSo : «Andrea Cecconi e Carlo Martelli mi hanno comunicato le loro decisioni. Le accolgo con orgoglio. Solo dei portavoce del MoVimento 5 Stelle potevano fare una scelta del genere a fronte di uno...

Anche il tuo uomo si masturba - sempre. Ecco quando lo fa e dove. E a cosa pensa mentre si tocca. Tutto ciò che non hai mai osato chiedergli sul suo momento preziOSo di relax ti stupirà. Però - dai - non arrabbiarti quando scoprirai quella “cosetta”… : Il mio uomo si masturba? Te lo chiedi spesso. E la risposta, mia cara, è sì. Ed è sì Anche nel caso in cui voi due facciate sesso ogni santo giorno. Perché per l’uomo la masturbazione è una cosa e il sesso è un’altra. E quindi ha bisogno di entrambe le cose. Anche il suo corpo si accorge della differenza. Il dottor Tobias S. Köhler, medico e professore all’università di medicina dell’Illinois, ha scoperto che la percentuale di ...

Ecco Le Nuove Emoji Di iOS 12 E Android P [Video] : Unicode 11.0: in arrivo ben 157 Nuove Emoji a giugno 2018. Ecco tutte le Nuove Emoji ed emoticons che vedremo nel 2018 su Android P e iOS 12 Ufficiali Le Nuove Emoji Unicode 11 Grandi notizie per tutti gli utenti che amano utilizzare le simpatiche Emoji nei propri messaggi, su WhatsApp, su Instagram, nelle email e in qualsiasi […]

iOS 11.3 Beta 2 Velocizza Davvero Gli iPhone : Ecco Come! : E’ ufficiale: il nuovo iOS 11.3 Beta 2 Velocizza i vecchi iPhone! Se disattivi la funzione Stato Batteria su iOS 11.3 puoi Velocizzare l’iPhone iOS 11.3 rende più VELOCI iPhone 6, iPhone 6s ed iPhone 7 Nella giornata di ieri Apple ha rilasciato a sorpresa il nuovo aggiornamento firmware 11.3 Beta 2 per iPhone, iPad e iPod. E poche […]