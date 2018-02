Embraco | lo spiraglio di Calenda | “C' è un' azienda straniera interessata”

Embraco - nuovo spiraglio per i lavoratori? Calenda : 'Incontro in corso tra Invitalia e un'azienda straniera interessata' : "In queste, a Roma, è in corso un incontro tra Invitalia e un' azienda straniera che potrebbe essere interessata a rilevare la Embraco ". Ad annunciarlo è stato il ministro allo Sviluppo economico, ...