Omloop Het Nieuwsblad Elite 2018 | programma | orari e tv La data della gara

(Di martedì 20 febbraio 2018) Si avvicina il momentoprima classica del pavé dell'anno: laHet, che si correrà sabato 24 febbraio. La 73ma edizione di questa corsa presenterà un percorso di 196 km con partenza da Gent e arrivo a Meerbeke dopo undici tratti di pavé. Il vincitore delle ultime due edizioni è il belga Greg Van Avermaet che quest'anno cercherà quindi il tris. La corsa sarà trasmessa in tv da Eurosport 2 dalle 15.30 e in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito ilcompleto. Sabato 24 febbraioHet, Gent-Meerbeke 196 km Partenza: 11.45 Arrivo previsto: 16.20 – 16.50