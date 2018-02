Statali | cambia tutto | arrivano i premi a obiettivo Madia | Servizi migliori al

Contratti Statali/ Pro e contro sul rinnovo docenti : ecco cosa cambia (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie e novità di oggi 19 febbraio: pro e contro sul rinnovo Scuola per i docenti. Forti critiche da Anquap sui comparti Centrali e Miur(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 01:20:00 GMT)

CONTRATTI Statali/ Snals - “proposte Aran irricevibili : se non cambiano - niente rinnovo” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 7 febbraio 2018: rinnovo Pa, il ministro Madia conferma "le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendiali". Novità su dirigenti pubblici(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Statali - come cambia la busta paga : tutti gli aumenti e gli arretrati fascia per fascia : Ecco come cambierà la busta paga degli Statali . Per i circa 270 mila dipendenti della P.A centrale in palio ci sono gli arretrati, a partire da febbraio, e gli aumenti a regime, da marzo. Nella ...

Statali - stretta visite fiscali : cosa cambia da oggi 13 gennaio 2018 Video : E' stretta da oggi, 13 gennaio 2018, sugli #Statali per le #visite fiscali, modificate con la riforma della Pubblica amministrazione di Marianna Madia. I controlli potranno essere effettuati anche a ripetizione e perfino nei giorni vicini al weekend oppure prossimi alle festivita'. In più, i medici del Polo unico dell'Inps, istituito dallo scorso settembre, saranno incentivati ad effettuare il maggior numero di accertamenti nelle zone meno ...

Statali - cambiano le 'pagelle' : conteranno le ore lavorate. Dai premi alla carriera - ecco le novità : Stanno per cambiare i criteri per mettere i voti agli Statali . In realtà la materia finora è restata sulla carta ma con il rinnovo dei contratti e la riforma della P.a, sembra venuta l'ora di passare ...

Statali - cambiano le 'pagelle' : 'Conteranno le ore lavorate'. Dai premi alla carriera - ecco le novità : Stanno per cambiare i criteri per mettere i voti agli Statali . In realtà la materia finora è restata sulla carta ma con il rinnovo dei contratti e la riforma della P.a, sembra venuta l'ora di passare ...

Statali - cambiano le "pagelle" : "Conteranno le ore lavorate". Dai premi alla carriera - ecco le novità : Stanno per cambiare i criteri per mettere i voti agli Statali. In realtà la materia finora è restata sulla carta ma con il rinnovo dei contratti e la riforma della P.a, sembra venuta...

Ultime riforma PA Statali : visite mediche - ecco cosa cambia dal 13 gennaio 2018 Video : cambiano le regole delle assenze e delle #visite fiscali dei lavoratori #statali nell'ambito della riforma della Pubblica amministrazione. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, infatti, il Decreto numero 206 del 17 ottobre 2017 del Presidente della Consiglio dei ministri riguadante l'intera materia dei controlli per le assenze dovute a malattia, anche in prossimita' delle giornate festive. Tali regole, in vigore dal 13 gennaio 2018, si ...

Ultime riforma PA Statali : visite mediche - ecco cosa cambia dal 13 gennaio 2018 : cambiano le regole delle assenze e delle visite fiscali dei lavoratori statali nell'ambito della riforma della Pubblica amministrazione. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, infatti, il Decreto numero 206 del 17 ottobre 2017 del Presidente della Consiglio dei ministri riguadante l'intera materia dei controlli per le assenze dovute a malattia, anche in prossimità delle giornate festive. Tali regole, in vigore dal 13 gennaio 2018, si ...

Statali - cosa cambia nel 2018 : Un aumento medio mensile di circa 85 euro sullo stipendio base, un bonus extra destinato solo alle categorie collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. E ancora: il versamento degli ...

Dall’aumento di 85 euro ai licenziamenti : come cambia il contratto degli Statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Dai licenziamenti alle pause ai buoni pasto : ecco come cambia il contratto per 250mila Statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Soldi - ferie e malattie : cosa cambia per gli Statali : Aran e sindacati hanno firmato l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i pubblici dipendenti appartenenti alle Funzioni Centrali, nuovo comparto nel quale sono confluiti i ...

Soldi - ferie e malattie : cosa cambia per gli Statali : Roma, 23 dic. (AdnKronos) - Aran e sindacati hanno firmato l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i pubblici dipendenti appartenenti alle Funzioni Centrali, nuovo comparto ...