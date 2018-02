: #Salvini: Italia ha porte aperte per persone perbene, per chi scappa davvero dalla guerra. Con il governo Salvini,… - matteosalvinimi : #Salvini: Italia ha porte aperte per persone perbene, per chi scappa davvero dalla guerra. Con il governo Salvini,… - matteosalvinimi : #Salvini: non vedo l'ora di cancellare la legge Fornero che sta rovinando milioni di italiani. Restituiamo il dirit… - matteosalvinimi : #Salvini: con Berlusconi? Andiamo d'amore e d'accordo! Chi prenderà un voto in più nel centrodestra, l'unica coaliz… -

"Chi pensa che il problema dell'Italia siano, i razzisti o i fascisti vive su Marte.Il problema è la disoccupazione e un'immigrazione fuori controllo". Lo ha detto il leader della Lega. "? Ci vogliono non due, ma quattro", risponde a una domanda sull'allenaza con il Cavaliere. "Soli non si va da nessuna parte, ma patti chiari. Gli accordi sono che se Forza Italia prende un voto in più, decide il premier. Se lo prende la Lega, decidiamo noi".(Di lunedì 19 febbraio 2018)