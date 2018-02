calcioweb.eu

: #Insigne a 360°: dallo scudetto con il #Napoli a #Ronaldo e #Maradona. E su chi odia la città... - CalcioWeb : #Insigne a 360°: dallo scudetto con il #Napoli a #Ronaldo e #Maradona. E su chi odia la città... -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Lorenzoa cuore aperto. L’attaccante delsi è raccontato aattraverso una toccante lettera pubblicata sul portale Player’s Tribune. Dagli inizi, a(il Fenomeno), passando per, locon ile il rapporto con la città, lo scugnizzo di Fuorigrotta così ha scritto: Prima di cominciare questa storia devo chiedere perdono a Dio. Per Dio, intendo “D10S”…Diego Armando. E voglio chiedere perdono anche a mio padre. Gli chiedo perdono perché quando avevo otto anni ho commesso un peccato: forse per la maggior parte della gente non lo sarebbe ma se cresci a, soprattutto negli anni in cui io ero bambino, lo è eccome. Avevo appena iniziato a giocare nella scuola calcio della mia zona e desideravo tanto delle vere scarpe da calcio: non le avevo, perché in realtà non sarei neanche dovuto essere un membro di quella scuola. Ero ...