Hot Wheels lancia il set per giocare a Rocket League con le macchine giocattolo

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Nel corso della manifestazione newyorkese Toy Fair, Psyonix e Mattel hanno portato tra i padiglioni della fiera una versione giocabile dell'HotRC Rivals, un set che permette didal vivo e conradiocomandate al popolare videogame. Il kit fornisce le automobili RC e ovviamente l'arena, totalmente somigliante a quelle del gioco e dotata di porte con lettori a infrarosso in grado di riconoscere quando un gol viene segnato. Le macchinine possono essere controllate tramite un'app gratuita e sono fornite con la postazione di carica dedicata, sulla quale dovremo posare le piccole vetture ogni 15 minuti circa per caricarle.Il prezzo di listino dell'HotRC Rivals ammonta a 180 dollari, ma non sappiamo se questo prodotto arriverà in Italia e, in tal caso, a quale prezzo. Se l'idea di Mattel e Psyonix vi ha incuriositi potete trovare in ...