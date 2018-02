Elezioni | Berlusconi | no a larghe intese | italiani sapranno votare

Elezioni - Berlusconi : 'No alle larghe intese - italiani sapranno votare' : Oggi non contiamo niente in Europa e nel mondo", sottolinea Berlusconi. Tra i motivi per cui gli italiani dovrebbero votare il centro destra Silvio Berlusconi mette quindi al primo posto "la flat tax,...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Berlusconi-show sul tema Elezioni (18 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, nella puntata di domenica 18 Febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:19:00 GMT)

Elezioni - Berlusconi : “Bertolaso? Sarebbe fantastico ministro Protezione Civile. Gheddafi? Intelligente - non aveva tutti i torti” : “Bertolaso? Ha subito per 8 anni un vero e proprio calvario, ma gli è capitato perché era un mio amico e collaboratore. Certamente Sarebbe un fantastico ministro della Protezione civile, vedremo”. Sono le parole pronunciate a Faccia a Faccia (La7) da Silvio Berlusconi, che si pronuncia anche sulle dichiarazioni rese da Mohammar Gheddafi nel 2004 circa il pericolo dell’entrata della Turchia nella Unione Europea: “E’ ...

Elezioni - Berlusconi : “Bugie? Non le so dire - ho sempre mantenuto impegni con italiani. Sono troppo buono coi traditori” : “In Europa temono la deriva populista di Matteo Salvini? No, perché c’è una garanzia che si chiama Silvio Berlusconi”. Sono le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato da Giovanni Minoli nel programma Faccia a Faccia, su La7. Berlusconi assicura anche che il segretario della Lega non è più contro a moneta unica: “Anche lui si è convinto che non è possibile uscire dall’euro”. Poi si ...

Elezioni - Meloni sottoscrive il patto anti-inciucio : “Io non tradisco”. Ma Salvini e Berlusconi lasciano la poltrona vuota : Un patto anti-inciucio. Ma gli alleati non Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, non ci sono. “Questa è un’iniziativa che avevamo concordato”, dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Berlusconi dice addirittura che questa iniziativa è dannosa. Non capisco francamente come possa essere dannosa. È dannosa se vuoi fare l’inciucio”, dice Meloni. E il leader della Lega? “Dice che aveva altre ...

Elezioni - Renzi imita Berlusconi e fa appello ai cattolici : “Il centrodestra è guidato dalla Lega” : Matteo Renzi, dal palco dell’Auditorium a Roma, evita di parlare dell’inchiesta di Napoli per la quale Roberto De Luca si è dimesso, ma si appella ai cattolici: “Attenzione che il centrodestra non è guidato dai moderati, ma degli alleati di Marine Le Pen“. Il Segretario dem, attacca la Lega di Matto Salvini sulla vicenda dei rimborsi elettorali e sui “soldi investiti in Tanzania” e come per i 5 Stelle, usa un ...

Elezioni - Renzi : “Confronto tv? Dovrò farlo con gli ologrammi di Salvini - Di Maio e Berlusconi” : “Nell’ultima settimana faremo il confronto con gli ologrammi, di Salvini, di Di Maio, di Berlusconi. Lo faremo in diretta Facebook, ci divertiremo”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un intervento a un evento Pd all’auditorium Massimo di Roma. “Scappano dal confronto non solo perché hanno paura ma perché non hanno la cultura democratica di sapere ce il confronto è l’abc del dibattito ...

Elezioni - Silvio Berlusconi : 'Bertolaso sarà ministro della Protezione Civile' : A chi gli chiede se il neo candidato FI potrebbe essere ministro dello Sport in caso di vittoria elettorale, il leader 'azzurro' risponde con un 'ancora non e' deciso nulla'. Correlati [ Berlusconi ],...

Elezioni : Giacomoni - con Renzi aumentati poveri - con Berlusconi posti lavoro : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘In realtà i 4 governi di sinistra non eletti dal popolo, che si sono succeduti dal 2011 in poi, tra cui quello guidato da Renzi, sono riusciti solo in una cosa: hanno fatto aumentare contemporaneamente i disoccupati, i poveri, gli immigrati, il debito pubblico e la pressione fiscale. Un vero record dei disastri. Con il presidente Berlusconi al governo l’occupazione aumentò di oltre 1.5mln di unità, ...

Elezioni 2018 - Berlusconi : Salvini all'Interno. Lui : no - sarò premier | : Il leader della Lega: "Noi primo partito al Nord e arriveremo al 20% anche in Regioni governate dalla sinistra". Il leader di Forza Italia afferma che l'alleato conosce il nome del candidato premier ...

Elezioni - Berlusconi : ‘Sì a Salvini ministro’. Leader Lega : ‘No - io premier - lui ministro. Prenderemo più voti di Forza Italia’ : Battibeccano a distanza su chi avrà più voti e promettono a vicenda di nominare il rivale-alleato ministro una volta vinte le Elezioni. I protagonisti sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati della coalizione di centrodestra che i sondaggi danno rispettivamente al 16,3% con Forza Italia e al 13,2 con la Lega (dati sondaggi Demos, Repubblica). Farebbe il ministro di Berlusconi?, chiedono al Leader de Carroccio durante il Forum live ...

Elezioni 2018 - Berlusconi : 'Sì a Salvini ministro dell'Interno' - : Il leader di Forza Italia sul leghista: "In sondaggio italiani gli attirbuiscono fiducia". Ma Salvini su candidato premier dell'ex Cavaliere avverte: "Niente sorprese". E sul 4 marzo ribadisce: "...

Elezioni - sui social è Berlusconi il politico più odiato davanti a Renzi e Salvini. Ma i partiti più insultati sono il Pd e il M5s : Vince sempre lui. Il politico più odiato e insultato sui social è Silvio Berlusconi. A ridosso seguono comunque Matteo Renzi e Matteo Salvini. Lo ha scoperto la D-Link, un’azienda leader nel settore della tecnologia wireless e del networking, dopo un’accurata indagine su quasi 2 milioni di contenuti web, tra tweet, post e commenti, pubblicati dal 1 gennaio al 12 febbraio 2018, e legati alle Elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Il leader di ...