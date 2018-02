Uno storico secondo oro per l'erede di 'Herminator'. Diario olimpico del 18 febbraio : Come eravamo. Vent’anni fa, il 23 febbraio 1998, internet non comandava come oggi e gli atleti gay non si sarebbero mai baciati in pubblico come fanno lo sciatore Gus Kenworthy e lo snowboarder Matthew Wilkas. Faceva storia la copertina della rivista di Sports Illustrated: riproduceva il grande Hermann Mayer che volava per aria, a 130 all’ora, nella libera dell’Olimpiade di Nagano, in Giappone. L’austriaco era ...

Morto Bibi Ballandi - storico produttore tv. Fiorello cancella lo show; Milly Carlucci lo scopre in diretta - e Unomattina si scusa - Video : Aveva 71 anni ed era noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato, da Rosario Fiorello ad Antonella Clerici

Ghiaccio - artistico coppie : oro tedesco - Marchei-Hotarek a Uno storico 6° posto : Il loro, dopo il 4° posto del corto, è un libero da sogno: con 159.31 migliorano il proprio fresco record del mondo di oltre due punti. A meno di mezzo punto complessivo finiscono i cinesi Sui ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storico trionfo di Aliona Savchenko e BrUno Massot - splendidi sesti Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma quest’oggi, abbiamo visto il programma libero al termine del quale sono state assegnate le medaglie. Quarti dopo il primo segmento di gara, Aliona Savchenko e Bruno Massot hanno realizzato un ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storico trionfo di Aliona Savchenko e BrUno Massot - splendidi sesti Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma quest’oggi, abbiamo visto il programma libero al termine del quale sono state assegnate le medaglie. Quarti dopo il primo segmento di gara, Aliona Savchenko e Bruno Massot hanno realizzato un ...

Vini. Addio a BrUno Giacosa - storico produttore Barolo e Barbaresco : Nel 2004 aveva ceduto la guida dell'azienda alla figlia Bruna. Giacosa fu il primo a ricevere la laurea honoris causa dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2012

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : Benjamin Fletcher passa all’Irlanda e conquista Uno storico oro. Ritorno vincente per Maryna Slutskaya : Il nuovo anno del Judo internazionale si è aperto in questo fine settimana con il Grand Prix di Tunisi 2018, primo Grand Prix della storia a svolgersi nel continente africano, ma anche primo torneo che prevedeva l’applicazione della nuova versione del regolamento. Il torneo non ha visto la partecipazione di atleti italiani. Clicca qui per i risultati della prima giornata Clicca qui per i risultati della seconda giornata 90 KG UOMINI Medagliato ...

Addio a Uno storico commerciante del centro : Vercelli dice Addio a uno storico volto del commercio. A 84 anni è morto Fernando Tirolese, per tutta la sua vita professionale titolare dell'omonima merceria che c'era sotto i portici di piazza ...

La pallavolo alle Olimpiadi Invernali? La proposta snow volley è nell’aria! A caccia di Uno storico primato : La pallavolo potrebbe essere presente anche alle Olimpiadi Invernali! La proposta da parte della FIVB sembra ormai essere imminente e il sogno è quello di vedere un torneo di snow volley ai Giochi di Pechino 2022, quantomeno in maniera dimostrativa per poi sognare una presenza ufficiale nella competizione a cinque cerchi prevista per il 2016 (con l’Italia interessata alla candidatura, ma ne sapremo di più dopo le elezioni del 4 marzo). Lo ...

Un Posto al Sole : Uno storico personaggio torna nella serie napoletana - ecco chi Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Un Posto al Sole [Video]. Alcuni giorni fa, nel cast della popolare soap opera partenopea ha fatto il suo ingresso un nuovo personaggio femminile che scombusSolera' le vite di Roberto Ferri e Marina Giordano. Stiamo parlando dell'attrice milanese Caterina Vertova che riveste i panni della dark lady Veronica. Ma le novita' non sono terminate qui, infatti a Palazzo Palladini ci sara' un gradito ...

Trono Over - matrimonio per Uno storico cavaliere Video : Arriva a sorpresa un matrimonio al Trono Over di #Uomini e donne. Uno tra i cavalieri più discussi, contestati e sempre al centro delle polemiche ha deciso di compiere il grande passo. La notizia si è diffusa a macchia d'olio sui social e sul web, visto che il cavaliere di cui parliamo non solo fece alzare un polverone all'interno dello studio di Uomini e Donne, ma fece talmente indispettire la padrona di casa Maria de Filippi a tal punto da ...