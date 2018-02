Trump e Melania sempre più distanti | lei viaggia da sola

Fiorello telefona a sorpresa : "Prossimo anno il Papa e Melania Trump" : Tutti attendevano il ritorno di Fiorello questo sabato. E alla fine, Fiorello è tornato, al telefono, come Laura Pausini nella prima serata del Festival. L'artista sicialiano è intervenuto a sopresa ...

Il consiglio dei legali a Trump "Non parlare con Mueller" Nuove tensioni con Melania : Evitare scivoloni e contraddizioni. per questo i legali che assistono il presidente americano Donald Trump gli hanno consigliato di schivare l' interrogatorio del procuratore speciale Robert Mueller. ...

"Melania furiosa". La first lady rifiuta la mano di Trump e gli utenti si scatenano : "Inca..... nera!" : La first lady Melania Trump sembra evitare di tenere la mano al Presidente Donald Trump, nonostante il tentativo di lui di avvicinarla per stringerla. Ne sono convinti i tanti utenti che sui i social, dopo aver visto le foto e il video della coppia prima di salire a bordo del Marine One, per raggiungere l'Ohio.In entrambi i viaggi il Presidente si comporta da gentelman, scortando Melania, ma una volta scesi Trump prosegue distaccando di molto la ...

Trump saluta le cheerleader al party organizzato per il Super Bowl. Melania stavolta è al suo fianco : Il presidente Donald Trump, insieme alla first lady Melania, ha accolto le cheerleader e ospitato, per il secondo anno di fila, una festa per il Super Bowl al Trump International Golf Club vicino a West Palm Beach, in Florida.Secondo il The Sun-Sentinel, la banda musicale della Florida Atlantic University ha salutato il presidente e la first lady con melodie tra cui "Hail to the Chief" e "Shut Up and Dance." Il presidente ha poi stretto la mano ...

Questo tweet di Melania sulle "diete sane" ha scatenato l'ironia della rete su Donald Trump : "Febbraio è l'American Heart Month. Incoraggio tutti i genitori a cogliere l'occasione per insegnare ai bambini l'importanza di una dieta sana e dell'esercizio fisico": così recita il tweet che Melania Trump ha pubblicato in rete. Un messaggio apparentemente innocuo, che però ha avuto l'effetto di scatenare l'ira e le prese in giro degli utenti verso il marito Donald: "Insegnalo a lui, prima di tutto", scrivono in molti ...

Il tweet di Melania Trump che ha scatenato l’ironia della rete : «Febbraio è il mese del cuore. Vorrei chiedere a tutti i genitori di cogliere l’occasione per insegnare ai propri figli l’importanza di una dieta sana e dell’esercizio fisico». Con questo tweet, pubblicato sul suo profilo ufficiale lo scorso venerdì, Melania Trump incoraggiava gli americani ad adottare uno stile di vita “healthly”, salutare. https://twitter.com/FLOTUS/status/959488475971162113 Un tweet a sostegno ...

In questo gesto di Melania si legge tutto il risentimento verso Donald Trump : Dopo la diffusione della notizia di una presunta relazione tra Trump e la pornostar Stormy Daniels, avvenuta quando il presidente USA era già legato all'attuale moglie, i media hanno letto nel comportamento di Melania del risentimento verso il marito. L'ultimo gesto lo confermerebbe: scendendo dall'Air Force One all'aeroporto di Palm Beach, la first lady è andata dritta per la sua strada, non badando a Donald Trump, anzi ...

"Speciale Tg5 - First Lady nel mondo" - da Melania Trump a Laura Mattarella : Sabato 3 febbraio, in seconda serata e domenica 4 febbraio, alle ore 8.45, il Tg5 presenta “First Lady nel mondo”: uno speciale per raccontare chi accompagna i...

Casa Bianca : il più grande mistero dell’amministrazione Trump è tra Melania e Michelle Obama : Raro è il segreto di Washington che può essere mantenuto a lungo. Eppure, dopo oltre un anno, uno dei più grandi misteri dell’amministrazione Trump, che ha gettato nel panico la first lady uscente, è stato finalmente svelato. Si tratta di una cornice. Questo era il regalo confezionato in una scatola blu di Tiffany & Company che Melania Trump ha regalato ad una disorientata Michelle Obama quando il presidente uscente e la moglie hanno dato il ...

Trump parla al Congresso - gli applausi sono per Melania (in bianco) : Alla fine Melania Trump è arrivata e ha scelto il bianco. La First Lady, 47 anni, ha assistito al tradizionale discorso annuale del presidente (il marito Donald Trump) sullo stato dell’Unione, in un completo pantalone bianco firmato Dior. E quando ha fatto il suo ingresso al Congresso è stata accolta da un applauso. Le rappresentanti dei Democratici, invece, erano tutte vestite di nero come forma di protesta contro Trump (il nero è lo ...