Svolta salutista per l’Happy Meal | McDonald’s cambia strategia

(Di domenica 18 febbraio 2018) Il menù Happydicambierà. E in profondità. Dopo anni di studi massacranti e indagini sulla qualità dei panini, il colosso mondiale del fast-food continua la sua corsa verso la diversificazione e l’allineamento su standard nutrizionali più bilanciati e salutari. A proposito, il gruppo di Oak Brook ha appena annunciato di aver venduto ben 150mila McVegan nei ristoranti in cui quella portata è stata introdotta, in alcuni ristoranti statunitensi e in Finlandia, dov’era partita la sperimentazione. La scatoletta tanto amata dai bambini, che insieme al pasto include sorprese e gadget legati a serie di animazione, film o fumetti, sarà completamente rivisitata in tutti i 101 mercati del mondo in cuiè presente entro il 2022. Tempi ben più rapidi, invece, per il mercato casalingo. Almeno il 50% delle opzioni con cui poter comporre il box dovranno corrispondere a nuovi ...