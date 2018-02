Spectre Su Tv8 il film con Daniel Craig e Christoph Waltz | info streaming e trama

James Bond sbarca su TV8 con la prima tv in chiaro di Spectre : James Bond sbarca su TV8 (tasto 8 del telecomando, anche in HD su Sky canale 121). Domenica 18 febbraio alle 21.15 andrà in onda in prima tv in chiaro Spectre, il 24esimo film della serie di 007 con protagonista Daniel Craig nel ruolo delle celebre agente segreto. Un criptico messaggio dal passato affida a James Bond una missione in solitaria prima a Città del Messico, poi a Roma, dove incontra Lucia Sciarra (Monica Bellucci), la ...