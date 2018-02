Pagelle Napoli-Spal 1-0 | Allan si conferma

Pagelle / Napoli-Spal : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Lipsia (1-3) : i voti della partita. Male il centrocampo azzurro (Europa League sedicesimi) : Pagelle Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:42:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Lipsia (1-3) : i voti della partita. Brilla solo Ounas (Europa League sedicesimi andata) : Pagelle Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:12:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Lipsia (1-3) : i voti della partita (Europa League sedicesimi andata) : Pagelle Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:26:00 GMT)

Napoli-Lipsia - le Pagelle : si salva Ounas - male Diawara : Reina 6 - Subisce tre gol nella ripresa e non può fare granché. Maggio 5,5 - Prova a metterci impegno, ma non serve a molto. Tonelli 5,5 - Debutta in Europa con tre gol al passivo, non proprio una ...

Napoli-RB Lipsia 1-2 : Pagelle e tabellino : Napoli-RB Lipsia, andata sedicesimi di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Napoli-Lipsia 1-3 - Europa League 2018 : ottimi voti per i tedeschi - pochi i partenopei a salvarsi : Il Napoli ha perso in casa con il Lipsia nell’andata dei sedicesimi di Europa League per 1-3. Di seguito le Pagelle della sfida. NAPOLI Reina 6.5 Si fa trovare subito pronto sulla partenza garibaldina dei tedeschi. Si ripete su Bruma, ma nulla può sulla conclusione di Werner. Bruma però si vendica e lo trafigge. Hysaj 6.5 Il migliore dei suoi all’inizio, spinge e crea occasioni in avanti (dal 54′ Mario Rui 5 Entra in campo ma ...

Pagelle/ Napoli-Lipsia : i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo) : PAGELLE Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:51:00 GMT)

LIVE Pagelle Napoli-Lipsia - Europa League 2018 in DIRETTA : 0-0. Hamsik e compagni per ipotecare gli ottavi di finale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Lipsia Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018 di calcio: questa sera il Napoli affronterà il Lipsia in casa nella gara d’andata, per tentare l’accesso agli ottavi. Tra squalifiche, infortuni e scelte tecniche, e con un occhio al campionato, Sarri punterà su un mix tra giovani e titolarissimi. In conferenza però il tecnico toscano ...

LIVE Pagelle Napoli-Lipsia - Europa League 2018 in DIRETTA : Insigne e compagni per ipotecare gli ottavi di finale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018 di calcio: questa sera il Napoli affronterà il Lipsia in casa nella gara d’andata, per tentare l’accesso agli ottavi. Tra squalifiche, infortuni e scelte tecniche, e con un occhio al campionato, Sarri punterà su un mix tra giovani e titolarissimi. In conferenza però il tecnico toscano non ha fatto mistero di non tenere a questa ...

Pagelle/ Napoli-Lazio (4-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Napoli Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio San Paolo(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Pagelle Napoli-Lazio 4-1 : Zielinski e Milinkovic Savic fanno i fenomeni : 1/13 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : 1-1. Callejon risponde a De Vrij : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

Pagelle/ Napoli-Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Napoli Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio San Paolo(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:36:00 GMT)