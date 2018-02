M5s | Di Maio | ' Rimborsopoli? Otto casi su 110 | noi non facciamo sconti'

M5s - Di Maio : 'Rimborsopoli? 8 casi su 110 - noi non facciamo sconti' : Il caso dei mancati rimborsi M5s è "marginale, si tratta di otto parlamentari contro 110 che invece hanno mantenuto l'impegno preso". Lo ha detto Luigi Di Maio, intervistato da Barbara D'Urso a "...

LUIGI DI MAIO A DOMENICA LIVE/ Leader M5s sui casi Rimborsopoli - massoneria e De Falco : “l’Europa non ci tema” : LUIGI Di MAIO a DOMENICA LIVE: il Leader del Movimento 5 Stelle intervistato dalla D'Urso. Leader M5s sui principali casi di Rimborsopoli, della massoneria e del candidato De Falco(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:08:00 GMT)

Luigi Bisignani - il terribile sospetto sul 4 marzo : 'Così le schede elettorali possono favorire Luigi Di Maio e M5s' : In vista del 4 marzo, Luigi Bisignani ha un grosso dubbio che riguarda la scheda elettorale . E questo dubbio lo esprime in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'È allarme al Viminale'. Questo ...

RIMBORSOPOLI M5s/ Ultime notizie inchiesta Le Iene - espulsi Cariello e Sassi : Di Maio salva Dieni e Scagliusi : RIMBORSOPOLI M5s, Ultime notizie: Le Iene non si fermano e fanno i nomi di altri 3 furbetti. Sono Francesco Cariello, Emanuele Scagliusi e Federica Dieni. Il caso Giulia Sarti continua..(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:05:00 GMT)

L'intervista integrale a 'La Stampa' di Luigi Di Maio - candidato premier M5s : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, è stato protagonista di una video intervista nella redazione de La Stampa . Ecco il video integrale.

M5s : Anzaldi - in partito serio Di Maio già via : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Nuova puntata ‘Iene’ pietra tombale su sceneggiata Di Maio: furbetti doppio di quanto ha detto, bonifici taroccati con photoshop, Lezzi che ha revocato pagamento (altro che errore), Sarti in combutta con fidanzato. Leader incapace o complice: in partito serio già dimesso. Chi copre?”. Lo scrive su Twitter il deputato del partito democratico Michele Anzaldi. L'articolo M5S: Anzaldi, in ...

Elezioni : M5s - su Facebook anche oggi Di Maio batte Renzi : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Dopo i numeri da guiness fatti segnalare la scorsa settimana sul profilo Facebook del candidato premier del Movimento, con un post visto da ben oltre 11 milioni di persone collegate al social network, la sfida a distanza fra Luigi Di Maio e Matteo Renzi oggi fa segnare un altro dato significativo. Nelle dirette odierne sulla stessa piattaforma, Di Maio è stato seguito da circa 10mila utenti collegati in ...

Luigi Di Maio e M5s - un condono per cancellare rimborsopoli : l'idea dei vertici del Movimento : Un bel colpo di spugna . Perché quei soldi sono andati e riaverli indietro sarà assai difficile. E per chiudere al più presto un caso che sta pesando non poco su quella immagine di 'onestà, onestà' di ...

Di Maio - M5s - : i rifiuti politici devono abbandonare istituzioni : Roma, 17 feb. , askanews, - "Noi dobbiamo chiedere che i rifiuti politici abbandonino le istituzioni". Lo ha detto Lugi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, nel corso di un intervento ...

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : “Ai giornalisti do un messaggio d’affetto : state sereni”. E attacca M5s e Di Maio : “Come dicono le Scritture, siamo nati per soffrire. Quindi, dobbiamo soffrire per questi altri 20 giorni fino al 4 marzo”. Inizia così il lungo monologo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento del venerdì, su Lira Tv. E sferra sciabolate e fendenti al M5s e ai giornalisti di Fanpage per la loro Inchiesta giornalistica, da cui è partita l’indagine della procura di Napoli per ...

Rimborsopoli M5s - Di Maio fa il duro ma spunta l'ipotesi condono : 'Errori tecnici'. La credibilità politica trattata, anche questa, come un software che si può inceppare. È la spiegazione con la quale il M5S sta salvando la senatrice Barbara Lezzi e con la quale proveranno a salvare anche Giulia ...

Elezioni 2018 - Di Maio : danno immagine M5s - denuncio candidati massoni - : Il candidato premier: "Con i soldi che recupereremo faremo partire nuove imprese con il Fondo per il microcredito". "Chi ha mentito a me e agli elettori non la passerà liscia", aggiunge. Il senatore ...

M5s - Casaleggio : 'Chi ha sgarrato è fuori'. Irregolari contro Di Maio : 'Con lui capo Movimento non è più quello delle origini' : La vincenda rimborsi continua a scuotere i 5 Stelle. Oltre agli 8 espulsi ci sarebbero altri sei infedeli: compresi i massoni: Vitiello, Landi e Azzerboni -

M5s - Di Maio : denuncerò candidati massoni per danno di immagine : Roma, 16 feb. , askanews, 'Ci sono tre candidati che ci hanno mentito: non ci avevano detto di essere stati iscritti alla massoneria. Sono stati espulsi dal movimento, li denuncerò personalmente per ...