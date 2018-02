Inchiesta della Stampa L' ombra della propaganda social filorussa che prova a influenzare

Inchiesta Napoli - Di Maio : politici assassini della mia gente : "Voglio farvi vedere il volto degli assassini politici della mia gente. Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino, troppo timida per i criminali politici". Così il candidato premier M5s, ...

I rifiuti della Campania e le amicizie pericolose di De Luca jr. L'Inchiesta di Fanpage spiegata : Un'inchiesta giornalistica sul traffico dei rifiuti in Campania sta imbarazzando politici e inquirenti della regione. E' una vicenda che vede protagonisti un ex boss della Camorra, una potente dinastia politica - quella dei De Luca - e istituzioni che potrebbero non aver reagito a denunce e sollecitazioni con la dovuta prontezza. Ma per spiegare chi è Nunzio Perrella, cosa c'entra uno dei siti ...

Luigi Di Maio all'attacco sull'Inchiesta rifiuti in Campania : "I De Luca assassini della mia terra - si devono dimettere" : Dopo la pubblicazione del secondo video di Fanpage sull'inchiesta rifiuti in Campania, il Movimento 5 Stelle va all'attacco del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e del figlio Roberto, assessore al Bilancio a Salerno."La terra dei fuochi esiste non per colpa della criminalità organizzata ma per colpa di politici come il pd e forza italia che fanno affari con la criminalità organizzata", ha detto il candidato premier ...

Inchiesta 'Eumenidi' sui vertici della Sacal - chiuse indagini : C'e' anche l'ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro tra le 22 persone cui e' stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Lamezia Terme nell'ambito dell'Inchiesta ...

Siracusa - arriva la replica di Zappulla a Garozzo : 'Inchiesta giudiziaria non cancella i provvedimenti della sua giunta' : Ogni zona grigia di questa città va illuminata, e auspico venga fatta completa chiarezza su manovre e complotti diretti a influenzare la vita delle Istituzioni e della economia, chiunque siano gli ...

Canada - l'Inchiesta della radio pubblica : In Quebec lavorano troppi bianchi : Negli ultimi anni, il Canada ha certamente fatto parlare di sé per essere diventato il regno del politicamente corretto. L'ultima, in questo senso, è l'uscita del primo ministro Justin Trudeau che pur di evitare di utilizzare la parola "mankind" - troppo virile usare il "man" - ha bloccato una donna che usava quella parola e ha voluto utilizzare un termine diverso, gender-free e cioè ...

Uranio impoverito - Stato Maggiore della Difesa : “Inaccettabili le accuse mosse dalla Commissione d’Inchiesta” : “Inaccettabili accuse”. Lo Stato Maggiore della Difesa attacca la Commissione d’inchiesta sull’Uranio dopo la pubblicazione della relazione finale nella quale si parla di “negazionismo” dei vertici militari e di una “diffusa inosservanza degli obblighi” che “risulta perfettamente funzionale a una strategia di sistematica sottostima, quando non di occultamento, dei rischi e ...

"In Marina 1.101 morti o malati per l'uranio impoverito". La relazione della commissione d'Inchiesta : "La presenza di amianto ha purtroppo caratterizzato navi, aerei, elicotteri. Tanto è vero che la commissione d'inchiesta è giunta ad accertare che solo nell'ambito della Marina Militare 1.101 persone sono decedute o si sono ammalate per patologie asbesto-correlate". Lo ha scritto la commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito nella sua relazione finale, presentata alla Camera dei ...

Emissioni FCA - Due addetti della Bosch sotto Inchiesta per i diesel americani : L'ufficio del procuratore di Stoccarda ha messo sotto indagine due impiegati della Bosch sospettati di favoreggiamento alla frode nell'ambito della più ampia inchiesta sulle Emissioni dei motori a gasolio del Gruppo FCA in corso negli Stati Uniti. sotto accusa ci sono i V6 3.0 litri venduti negli Usa dal 2014 al 2016 su 104 mila esemplari di Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram 1500. Secondo una nota della procura, i propulsori avrebbero ...

BANCHE E POLITICA/ L'ultimo 'disastro' della Commissione d'Inchiesta parlamentare : La Commissione d'inchiesta parlamentare sulle BANCHE ha concluso ieri i suoi lavori votando il testo della relazione finale.

BANCHE E POLITICA/ L'ultimo "disastro" della Commissione d'Inchiesta parlamentare : La Commissione d'inchiesta parlamentare sulle BANCHE ha concluso ieri i suoi lavori votando il testo della relazione finale. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 08:41:00 GMT)

Le conclusioni della Commissione d'Inchiesta sulle banche : Alla fine il presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche, Pier Ferdinando Casini , si è dovuto arrendere al rifiuto da parte dei partiti di opposizione di emanare una relazione unitaria sul ...