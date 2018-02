Isola dei Famosi 2018 | droga sull' isola | Eva ritratta | Felice di aver detto la

Daytime Isola dei Famosi : Filippo Nardi si difende dalle critiche : Filippo Nardi a L’Isola dei Famosi si sfoga dopo la nomination E’ da poco finita una nuova puntata del Daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stato senza ombra di dubbio Filippo Nardi, il quale è finito in nomination insieme a Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Per questo motivo, subito dopo la puntata, si è sfogato, asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: “Non mi ...

Isola dei Famosi - tapiro alla Marcuzzi : "Non ho aggredito la Henger" : Dopo lo scandalo del presunto consumo di marijuana all 'Isola dei Famosi e il tapiro d'oro a Francesco Monte e a Ignazio Moser, è toccato anche ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell' Isola è stata ...

Mai dire Isola dei Famosi con Gialappa's tutti i mercoledì in seconda serata su Italia 1 : Streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it e in replica grazie a Mediaset on demand Mai dire Isola dei Famosi con la Gialappa's Band Dopo Mai dire Grande Fratello ecco che la ...

Isola dei Famosi 2018 - chi è Filippo Nardi? : Filippo Nardi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2018 Filippo Nardi è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi 2018“, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la complicità degli opinionisti Mara Venier e Davide Bossari e di Stefano De Martino inviato in Honduras. Chi è Filippo Nardi? Classe 1969, Filippo Nardi è nato il 30 maggio a Londra. Di origini nobili, fa parte della famiglia ...

Isola dei Famosi - "Gaspare" : "Tutto difficile dopo la morte di Zuzzurro" : Una coppia che ha accompagnato la tv e il teatro degli anni '80 e '90. Gaspare e Zuzzurro rappresentavano tanto per lo spettacolo della comicità italiana. Eppure la prematura scomparsa di Andrea ...

Isola dei Famosi 2018 - Nomination/ Cannagate e news : il retroscena su Marco Ferri : Nomination e pagelle dell'Isola dei Famosi deludono i fan che continuano a lamentarsi di questa edizione, come andranno le cose per i naufraghi? Ecco tutte le news(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:24:00 GMT)

“Il suicidio? Sì - ci ho pensato”. Dramma all’Isola dei Famosi : le toccanti parole del naufrago che - per la prima volta - si lascia andare sotto gli occhi delle telecamere raccontando quei momenti terribili. Choc (e commozione) tra i compagni : Una confessione Drammatica, parole molto forti che hanno colpito particolarmente tanto gli spettatori da casa quanto i compagni che stanno condividendo con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2018, in scena in Honduras e condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino nel ruolo inedito di inviato speciale. A parlare lui, Nino Formicola, 64 anni e meglio famoso con il suo storico nome d’arte Gaspare. Una vita a ...

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della possibile concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Aida Nizar? La nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su Biografia e vita privata di ...

Ascolti - Isola dei famosi 2018 battuta da Principe Libero - miniserie di Rai1 su De Andrè : Netta vittoria della fiction di Rai1 con Luca Marinelli 'Fabrizio De André - Principe Libero' sulla quarta puntata de L'Isola dei famosi 2018. Ecco a cosa è dovuto il calo di Ascolti del reality di ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte : svelato il vero motivo dell’addio : Francesco Monte: ecco perchè si è ritirato da L’Isola dei Famosi Ieri sera è andata in onda la quarta puntata della tredicesima edizone dell’Isola dei Famosi, e a far molto discutere è stato il videomessaggio di Francesco Monte. In questa circostanza l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si è scusato per essere stato costretto a declinare l’invito formulato da Alessia Marcuzzi di ...

Francesco Monte - videomessaggio Isola dei Famosi 2018/ Paola Di Benedetto delude l'ex tronista? : Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? All'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Isola dei famosi - Nino Formicola : 'Dopo la morte di Zuzzurro mi sono sentito umiliato - ho pensato al suicidio' : Nella puntata di ieri dell' Isola dei famosi Nino Formicola , 64 anni, in arte Gaspare, ha raccontato che dopo la morte del suo socio comico Andrea Brambilla , l'indimenticabile Zuzzurro , ha vissuto ...

Ascolti tv : boom di Fabrizio De André - Principe libero - L'Isola dei Famosi è seconda : boom di oltre 6 milioni per Fabrizio De André - Principe libero su Rai1: la prima parte del film interpretato da Luca Marinelli ha stravinto la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 6.178.000 ...

Isola dei Famosi - Cecilia Rodriguez difende Monte : "Eva? Che si andasse a curare" : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati e in occasione di San Valentino hanno posato per il settimanale Chi . 'Ignazio - dice la Rodriguez - ha tutto quello che cerco da sempre in ...