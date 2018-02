Dell'Utri ricoverato per accertamenti

: #DiBattista su #elezioni2018: 'Noi abbiamo restituito 23 mln, Berlusconi dava i soldi alla mafia tramite Dell'Utri… - diMartedi : #DiBattista su #elezioni2018: 'Noi abbiamo restituito 23 mln, Berlusconi dava i soldi alla mafia tramite Dell'Utri… - ManlioDS : ...”I soldi venivano materialmente riscossi a Milano presso Dell'Utri da Gaetano Cinà che provvedeva a recapitarli… - FrancBusinarolo : Nel caso servisse a Berlusconi per la querela -

L'ex senatore Marcello, detenuto nel carcere di Rebibbia, è stato trasferito questa mattina nel Campus Biomedico di Roma per essere sottoposto a controlli medici. L'ex parlamentare, che sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, resta detenuto ma il trasferimento nella struttura sanitaria è stato disposto dal direttore del carcere in base alle norme'ordinamento penitenziario. Perè stato disposto un piantonamento.(Di mercoledì 14 febbraio 2018)