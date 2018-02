Lazio | Inzaghi | Anderson non convocato per scelta tecnica

Lazio - Felipe Anderson non convocato/ Inzaghi : “Fuori per scelta tecnica” : Lazio, Felipe Anderson non convocato, Inzaghi: “Fuori per scelta tecnica”. Il tecnico dei biancocelesti ha parlato poco fa in conferenza stampa, soffermandosi sul brasiliano(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Lazio - Inzaghi spiega : “ecco cos’è accaduto con Felipe Anderson” : Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha voluto chiarire oggi in conferenza stampa alcuni aspetti del caso Felipe Anderson, col quale ha avuto uno screzio dopo la gara contro il Genoa. Il calciatore non prenderà parte alla gara contro il Napoli per scelta del tecnico e della società: “su Felipe Anderson sono state dette cose inesatte: non è entrato in partita come doveva entrare, ma la sconfitta col Genoa è di tutti anche la mia. Felipe ora ...

Lazio : lite Anderson-Inzaghi dopo la gara col Geona - arriva la punizione : Il brasiliano discute col mister, poi non si allena il giorno dopo a Formello; non verrà convocato per Napoli. La partita contro il Genoa non ha portato solo alla delusione della sconfitta ma anche ad una frattura tra il mister Simone Inzaghi e Felipe Anderson. arrivano conferme di un dibattito acceso tra i due, col brasiliano che avrebbe detto “Te la prendi sempre con me” dopo i rimproveri dell’allenatore per la prestazione. ...

