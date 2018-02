Genoa | Bertolacci svela | “ecco cosa vorrei per il mio futuro”

Genoa - Bertolacci : 'Altro che Lazio - il mio derby è contro la Sampdoria' : ... ' Per i nostri valori non dovremmo occupare quella posizione di classifica - ha raccontato alla Gazzetta dello Sport - ma se siamo lì significa che qualche responsabilità ce l'abbiamo. Vincere a ...

Genoa - Bertolacci pronto a dar filo da torcere alla Juve e sul futuro… : “Ci attende una partita difficile contro la squadra piu’ forte della serie A, la Juve ha dimostrato di esserlo negli ultimi 5 anni, ora sta giocando anche molto di squadra e insieme al Napoli sta facendo un campionato a parte”. Cosi’ il centrocampista del Genoa, Andrea Bertolacci, ai microfoni di Sky Sport 24 e a due giorni dalla sfida di lunedi’ sera all’Allianz Stadium. “A Torino serve un Genoa che ...

Serie A Genoa - Bertolacci e Palladino tornano in gruppo : GENOVA - Seduta di allenamento per il Genoa , in vista della gara contro il Sassuolo .Il programma odierno ha previsto una fase iniziale di riscaldamento, dopo la quale sono andati in scena ...

News Genoa - le ultime sulle condizioni di Bertolacci e Palladino : il report : News Genoa – “Dopo Pellegri a Pegli sono tornati a esercitarsi Bertolacci e Palladino, entrambi di nuovo nel cono visuale dello staff tecnico. Nella giornata di oggi, apertasi con il classico pranzo di gruppo nella club house, la squadra ha effettuato un’unica seduta, con l’obiettivo di iniziare la fase di scarico e smaltire le fatiche lasciate dalla doppia sessione svolta ieri. All’interno del perimetro di gioco, esaurito il ...

News Genoa - le ultime sulle condizioni di Bertolacci : importanti novità : News Genoa – “Pranzo e riunione tecnica in sala video. Allenamento e poi il rompete le righe, in attesa della rifinitura di domani, corredata dalla conferenza di mister Ballardini (Villa Rostan, ore 13). Dopo la doppia sessione archiviata nella giornata di mercoledì, il gruppo è tornato ad alzare i giri proseguendo la preparazione agli ordini dello staff. Torello e riscaldamento. Poi esercitazioni a gruppo suddiviso nelle due metà ...

Genoa - il bollettino medico : le condizioni di Bertolacci - Rosi - Migliore - Lazovic e Spolli : “Più dolce che amaro il bollettino proveniente dall’infermeria rossoblù: la bella notizia di oggi ce l’ha regalata Aleandro Rosi. Il calciatore rossoblù, che aveva abbandonato il campo in barella nella partita contro il Benevento dopo un bruttissimo calcio sul volto, si è presentato regolarmente a Pegli e ha sostenuto un allenamento differenziato. Assieme a lui ha lavorato a parte anche Lazovic, a causa di un affaticamento muscolare che ...

Serie A - Genoa-Atalanta 1-2 : Ilicic e Masiello ribaltano Bertolacci : L'Atalanta vince a Marassi e riavvicina la zona Europa. Il 2-1 sul Genoa in rimonta è la prima vittoria in trasferta della banda Gasperini in questo campionato. Genoa avanti dopo meno di 5 minuti ...

Gol Bertolacci - inizio shock per l’Atalanta : Genoa subito in vantaggio [VIDEO] : Gol Bertolacci, inizio shock per l’Atalanta: Genoa subito in vantaggio [VIDEO] – Si sta giocando l’ultimo match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa ed Atalanta. La partita inizia subito con il botto, avvio shock per la squadra di Gasperini che si trova subito sotto nel punteggio, padroni di casa avanti con un tiro da fuori di Bertolacci. Adesso l’Atalanta chiamata alla reazione, il Genoa ...

Diretta / Genoa Atalanta (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca subito Bertolacci : Diretta Genoa-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 19:02:00 GMT)