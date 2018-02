Serie A | Inter La conferenza di Luciano Spalletti LIVE

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Crotone : Candreva in panchina? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Crotone: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia (Serie A 23^ giornata), il grande ritorno di Zenga a San Siro(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:42:00 GMT)

Probabili formazioni Inter-Crotone - 23°giornata Serie A 03/02/2018 : L’Inter è in caduta libera, venendo da ben 6 partite senza vittoria, in cui ha collezionato due sconfitte e quattro pareggi. Spalletti ha visto una squadra che fatica a sfornare un gioco convincente. Da dopo la partita vinta nettamente con il Chievo, l’Inter ha subito un tracollo fisico e morale. La partita con la Roma sembrava aver ridato qualche buona indicazione. In quell’incontro, infatti, ha fatto più tiri in porta ...

Probabili formazioni/ Inter Crotone : diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Crotone: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia (Serie A 23^ giornata), il grande ritorno di Zenga a San Siro(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 05:00:00 GMT)

Serie A Zenga : «Amo l'Inter ma sono concentrato al 100% sul Crotone» : CROTONE - "Noi stiamo meglio di loro in questo momento momento? Ci stiamo allenando bene, stiamo applicando bene le nostre idee. Giocare a San Siro contro l'Inter deve essere un qualcosa in più: ...

Serie A - Crotone. Zenga : 'Totti ha potuto concludere la carriera con la Roma - io fui cacciato dall'Inter' : Una sfida ricca di significato, per quanto la classifica veda Inter e Crotone lottare per obiettivi diametralmente opposti. Sarà speciale soprattutto per Walter Zenga, che adesso allena i calabresi e ...

Serie A - Inter. Emery : “Pastore potrebbe andarsene” : Confronto tra l’argentino e l’allenatore spagnolo. Ipotesi Inter se lascia il PSG. Aperte le trattative per il centrocampista? Se la notizia giunge direttamente dal quartier generale del Paris Saint Germain, allora i nerazzurri devono crederci: Pastore via dalla Francia è ora cosa quasi certa. Sembra infatti che dopo un tira e molla piuttosto lungo, El Flaco abbia preso la decisione di lasciare il club ...

Serie A - Inter : Icardi e i 100 gol nel campionato italiano. : “Poter decidere di andarsene è crescere”. Bufera dopo l’espressione sui social, ma poi chiarisce: “Voglio i 100 gol in A” “Resto per il record”. Una frase pubblicata ieri sul suo profilo Instagram aveva allertato i tifosi neroazzurri circa l’ipotesi che potesse lasciare Milano. E invece non era come si pensava; Mauro Icardi, principale bomber di stagione dell’Inter di Luciano ...

Icardi allontana le voci sul suo addio all'Inter? Obiettivo 100 gol in Serie A : Mauro Icardi sta vivendo un periodo di appannamento anche se i suoi compagni di squadra non gli sono d'aiuto. L' Inter , comunque, nonostante le critiche si trova al quarto posto a soli due punti di ...

Video/ Spal Inter (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Spal Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita. Ennesimo pari per Spalletti che non vince da inizio dicembre: è già crisi nerazzurra?.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:12:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : risultati 22^ giornata e classifica. Napoli-Chievo 3-1 - azzurri in testa. Vittorie di Verona e Crotone - pari Inter : Il Napoli risponde prontamente alla Juventus, vincitrice ieri sul campo del Chievo nell’anticipo della 22^ giornata, e torna in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui bianconeri. I partenopei hanno sconfitto il Bologna per 3-1 al San Paolo: andati sotto al 1′ per merito di Palacio che ha insaccato di testa un assist di Di Francesco in contropiede, i padroni di casa hanno reagito prontamente e hanno trovato ...

Inter - crisi senza vittoria : tutte le Serie nere fino a Spalletti : L' Inter non esce dalla crisi e continua la sua serie senza vittoria in campionato che dura ormai da 7 giornate . E' dal 3 dicembre 2017 (5-0 sul Chievo) che la squadra di Spalletti non conquista i ...