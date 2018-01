«Politano al Napoli | anzi no» L' intesa col Sassuolo arriva tardi | così è saltato un

Incredibile Napoli - niente Politano : pronti 29 milioni per il Sassuolo - ma il tempo è stato tiranno - assurdo! : Gennaio amaro per il Napoli che chiude il calciomercato senza nessun colpo. Sarri non potrà quindi contare sul rinforzo in attacco tanto cercato dai partenopei. Dopo il no di Simone Verdi, Giuntoli ha chiuso per Younes ma fino a luglio non arriverà per problemi familiari e contava di prelevare Matteo Politano dal Sassuolo. Dopo settimane di trattative, però, i due club si sono ridotti all’ultimo giorno per cercare di trovare un accordo ...

Napoli - nuovi tentativi per Politano - Klaassen l’alternativa : Napoli, nuovi tentativi per Politano, Klaassen l’alternativa Sono ore caldissime in casa Napoli, a caccia di un rinforzo in attacco da mettere immediatamente a disposizione di Sarri. Dopo il rifiuto di Verdi e il rinvio dell’affare Younes, che dunque diventerà un giocatore azzurro a giugno, i partenopei insistono ancora per Politano ma hanno pronta l’alternativa. […] L'articolo Napoli, nuovi tentativi per Politano, ...

Calciomercato Napoli - ultimo disperato assalto per Politano : 25 milioni + Ounas - filtra ottimismo ma… : CALCIOMERCARTO Napoli – La telenovela legata a Matteo Politano non è ancora finita ma ormai il tempo è davvero pochissimo. Il Napoli sta tentando in tutti i modi di portare a termine l’operazione e ci proverà fino all’ultimo. Per cercare di ammordibire la posizione del club neroverde, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i partenopei hanno messo sul piatto 25 milioni di euro più il prestito di Adam Ounas, che ha ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News : Saltano Politano e Farias - El Shaarawy solo un'idea (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: Saltano sia l'obiettivo Politano che l'alternativa Farias. El Shaarawy è stata solo un'idea.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:07:00 GMT)

Napoli - nuovi tentativi per Politano - Klaassen l’alternativa : Napoli, nuovi tentativi per Politano, Klaassen l’alternativa Sono ore caldissime in casa Napoli, a caccia di un rinforzo in attacco da mettere immediatamente a disposizione di Sarri. Dopo il rifiuto di Verdi e il rinvio dell’affare Younes, che dunque diventerà un giocatore azzurro a giugno, i partenopei insistono ancora per Politano ma hanno pronta l’alternativa. […] L'articolo Napoli, nuovi tentativi per Politano, ...

Calciomercato Napoli - nuovo rilancio per Politano : super offerta al Sassuolo : Calciomercato Napoli – Il tempo stringe, la sessione invernale del Calciomercato sta per concludersi e il Napoli non è ancora riuscito a regalare a Maurizio Sarri il rinforzo offensivo che possa far rifiatare i tre titolarissimi là davanti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nelle ultime ore il club partenopeo ha alzato ulteriormente l’offerta per avere a Matteo Politano mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro. ...

Napoli gelato dal Sassuolo 'Politano agli azzurri Impossibile'. Ma Sarri ritrova Milik : Napoli - Il Sassuolo gela il Napoli per Politano . Giovanni Carnevali, amministratore delegato della società emiliana, mette la parola fine alla trattativa per l'esterno offensivo, nonostante gli ...

Napoli - non è ancora tramontata la pista Politano : Secondo Sky Sport , il Napoli continua a sperare in un'apertura del Sassuolo per Matteo Politano . La società è intenzionata a riprovarci in queste ultime ore di mercato.

Napoli - continui rilanci per Politano ma resta il no del Sassuolo : Manca l'accordo tra i partenopei e il Sassuolo. Virata decisa su Farias: affare in via di definizione

Tramonta l'ipotesi di Politano al Napoli : 'La nostra politica è quella di puntare sui giovani. Non vogliamo trattare prestiti, ma solo acquisti. Politano al Napoli non è una possibilità'. Lo ha detto a Mediaset Premium il direttore generale del Sassuolo ...

Napoli - nuovi tentativi per Politano - Klaassen l’alternativa : Napoli, nuovi tentativi per Politano, Klaassen l’alternativa Sono ore caldissime in casa Napoli, a caccia di un rinforzo in attacco da mettere immediatamente a disposizione di Sarri. Dopo il rifiuto di Verdi e il rinvio dell’affare Younes, che dunque diventerà un giocatore azzurro a giugno, i partenopei insistono ancora per Politano ma hanno pronta l’alternativa. […] L'articolo Napoli, nuovi tentativi per Politano, ...

Politano AL NAPOLI/ Calciomercato - il Sassuolo interrompe la trattativa : "Non c'è alcuna possibilità" : POLITANO al NAPOLI Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:57:00 GMT)

Napoli - tramonta l'ipotesi Politano : ANSA, Napoli, 31 GEN - "La nostra politica è quella di puntare sui giovani. Non vogliamo trattare prestiti, ma solo acquisti. Politano al Napoli non è una possibilità". Lo ha detto a Mediaset Premium il direttore generale del Sassuolo ...

Napoli - rifiutato anche l'ultimo rilancio per Politano : Ennesimo no del Sassuolo al Napoli per Matteo Politano . Secondo Sky Sport , il club neroverde ha rifiutato anche l'ultima offerta arrivata dal club di Aurelio De Laurentiis per 22 milioni più 3 di bonus.