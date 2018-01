Terremoto | Mattarella | dall’Ingv contributo a sicurezza e ricerca

Terremoto Belice - Mattarella : “La capacità di reagire la misura della coesione nazionale” : La capacita’ “dell’intero Paese di reagire alle tante calamita’ hanno rappresentato il momento della verita’, della misura della coesione nazionale, del riconoscersi in un comune destino“: queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate nell’auditorium di Partanna, in occasione del 50° anniversario del Terremoto in Belice. “I sindaci rappresentano il riferimento ...

