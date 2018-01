Inter contro Milan | San Siro o nuovo stadio?

PASTORE ALL'Inter?/ Calciomercato - incontro tra Ausilio e Sabatini con l'agente Simonian : affare possibile? : Calciomercato, PASTORE ALL'INTER? incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'agente Simonian, l'argentino è interessato ma il PSG non sembra intenzionato a cederlo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:20:00 GMT)

Calciomercato Inter - il sogno rimane Pastore : nuovo incontro con l’agente - tutti i dettagli : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez e Rafinha non saranno gli unici due acquisti dell’Inter in questa sessione di Calciomercato. La dirigenza nerazzurra cercherà di regalare al tecnico Spalletti almeno un altro rinforzo. D’altronde l’allenatore di Certaldo ha fatto capire che serve ancora qualcosa per poter competere fino alla fine per un posto in Champions League. Il sogno rimane Javier Pastore. Il centrocampista ...

Inter - incontro per Pastore : Dopo gli arrivi di Lisandro Lopez e di Rafinha, il mercato dell'Inter sembra non volersi fermare. Secondo quanto riporta Sky Sport, Ausilio, nella giornata odierna, avrebbe incontrato Marcelo Simonian, agente di Javier Pastore del Paris Saint-Germain. I parigini vorrebbero incassare subito dall'eventuale cessione dell'...

In bella mostra Johnson Controls International : Brillante rialzo per Johnson Controls International , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,93%. Il movimento di Johnson Controls International , nella settimana, segue nel bene e nel ...

L'Intervista "Vi spiego perché Minniti ha lanciato la lotta contro le fake news nel momento sbagliato" : Quindi, se ho capito bene, un conto è la propaganda politica un'altra sono le fake news. "Esatto. Un conto sono le opinioni o le proposte politiche un altro i fatti falsi e fuorvianti attribuiti, per ...

Bella Hadid e la lotta contro la timidezza : “Mia sorella è estroversa - io tremavo a ogni Intervista” : Bella Hadid si è aperta sulle difficoltà di superare la timidezza e di parlare in pubblico. La modella, che è appena stata a Milano per la Fashion Week e adesso si trova a Parigi, ha fatto un’apparizione nel programma condotto da sua madre Yolanda “Making a Model” che, come suggerisce il titolo, recluta aspiranti modelle per un bootcamp intensivo. Parlando con una delle concorrenti dello show che raccontava di soffrire di ...

"Non ero in me - ho reagito alle violenze". Intervista Huffpost al 37enne eritreo che lanciò una bombola di gas contro gli agenti a piazza Indipendenza : "Mi dispiace, non avrei voluto fare quel gesto, ma non ero in me in quel momento. È stata una reazione alla violenza che avevamo subìto e stavamo subendo". Bereket Akefe è un fiume in piena. In mattinata, il gup Pierluigi Balestrieri, nell'ambito di un processo celebrato con rito abbreviato, lo ha giudicato colpevole di resistenza a pubblico ufficiale per i fatti accaduti il 24 agosto, durante lo sgombero del palazzo che ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : scontro diretto per la Champions League a San Siro. Icardi-Dzeko - sfida tra bomber! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Una sfida di grande impatto emotivo quella di San Siro tra due delle migliori compagini del torneo nazionale: i nerazzurri terzi i graduatoria con 42 punti e i giallorossi quinti a quota 39, ma con una partita in meno (mercoledì 24 il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria, alle ore 20.45). ...

Migranti. Austria inasprisce controlli al confine. Ministro Interno : istituita task force : "Abbiamo già controlli efficaci che funzionano, ma un anno 2015 non si deve ripetere", sottolinea il Ministro in riferimento all'elevato numero di ingressi in Austria all'epoca

Inter - buona notizia dopo lo spavento : Joao Miranda disponibile contro la Roma Video : In casa #Inter non si guarda solo al mercato [Video], con il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il direttore dell'area tecnica, Walter Sabatini, che stanno lavorando per rinforzare la rosa seguendo i dettami del tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti. La squadra [Video], intanto, sta lavorando sul campo per preparare il fondamentale match di campionato, che si giochera' contro la Roma domenica 21 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza. ...

AL BANO CARRISI/ Romina Power e Loredana Lecciso : quell'incontro che gli ha cambiato la vita! (L'Intervista) : Al BANO CARRISI sarà ospite del programma di Maurizio Costanzo L'intervista e racconterà della figlia Ylenia, di Romina Power e del rapporto con Loredana Lecciso.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 22:42:00 GMT)

Inter contro MILAN PER LO STADIO / San Siro - Antonello (ad nerazzurro) : 150 milioni per il Meazza : INTER CONTRO MILAN per lo STADIO, San Siro: l'amministratore delegato della squadra nerazzurra, Alessandro Antonello, ha parlato anche della collaborazione evnetuale tra le due società.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 22:21:00 GMT)

Inter in campo contro il bullismo : Il club nerazzurro, con il supporto di Pirelli, insieme all'ufficio scolastico della Regione Lombardia, ha organizzato un seminario formativo rivolto agli insegnanti per la lotta al bullismo. ''Essere ...