Wind e Tre | ritorno alla vecchia fatturazione | ecco cosa cambia

Ritorno alla fatturazione mensile : tutte le date di TIM - Vodafone - Wind e Tre : La fatturazione mensile si appresta a fare il suo Ritorno nel settore della telefonia mobile e fissa italiano. Gli operatori, …

GPD Win 2 - ecco l'ultra mobile PC (con Windows 10) per gamers estremi : ... è in grado di eseguire giochi impegnativi (tripla A) ad elevati framerate (Grand Theft Auto V a 38 fps, Overwatch a 50/50 fps, e Skyrim a 53 fps), e lo streaming dei videogame sia da Xbox e PS4 che ...

Wind Tre - anche ad Agrigento arriva la nuova rete : Roma, 22 gen. (askanews) Wind Tre, nell'ambito del processo di consolidamento della propria rete ha completato con successo l'integrazione dei due rispettivi network anche ad Agrigento. Lo ha reso ...

Wind Tre è la prima a tornare ai 30 giorni e lancia la Fibra allo stesso prezzo dell’ADSL : Wind Tre annuncia il ritorno dei rinnovi ogni 30 giorni per le sue offerte Fibra ottica e ADSL con i …

Rinnovi mensili : TIM si adeguerà a marzo - Wind Tre aspetterà fino al 5 aprile : Con una breve nota sul proprio sito ufficiale Wind Tre ha confermato il ritorno alla fatturazione ogni 30 giorni per quanto riguarda le offerte di rete fissa. Al momento non ci sono indicazioni su possibili aumenti. Anche TIM dovrebbe comunicare a breve l'intenzione di tornare alla fatturazione mensile sul mobile. L'articolo Rinnovi mensili: TIM si adeguerà a marzo, Wind Tre aspetterà fino al 5 aprile è stato pubblicato per la prima volta su ...

Wind Tre hanno il maggior numero di SIM attive - poi TIM e Vodafone. Poste Mobile leader degli Operatori Virtuali : Secondo i dati AGCOM le SIM Wind Tre sono le più vendute con oltre 35 milioni di utente attive, poi dietro non distanziate di molto TIM e Vodafone che inseguono appaiate. Poste Mobile è intesta tra gli MVNO Wind Tre ha un terzo del mercato delle SIM in Italia mentre TIM e Vodafone si spartiscono il […]

Meltdown e Spectre : come verificare se il vostro PC Windows è a rischio : Meltdown e Spectre sono le due vulnerabilità che in questo momento stanno attirando l’attenzione di molti utenti e aziende che temono la sicurezza dei propri dispositivi. Per quanto concerne Windows, Microsoft ha già rilasciato una patch apposita e tutti i Big del settore informatico stanno collaborando tra loro per porre rimedio il prima possibile a questo grandissimo problema. Firefox ad esempio ha già ricevuto un aggiornamento ...

Meltdown e Spectre : come scoprire se il vostro PC Windows è vulnerabile in pochi click : Vi piacerebbe verificare in pochi secondi se il vostro PC Windows è vulnerabile a Meltdown e Spectre? Microsoft aveva giò rilasciato la propria procedura, basata su uno script PowerShell difficilmente gestibile da parte degli utenti meno esperti. Nell'interesse di tutti, la piccola software-house GRC, già salita agli onori della cronaca per aver offerto, a tempo debito, l'opportunità di inibire il fastidioso popup dove si invitava ad ...

Delibera sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : il futuro dopo il ritorno alla mensilità : Fresca di giornata la Delibera rilasciata dall'AGCOM circa le prossime rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre, relativamente ai dettagli sui costi dei servizi erogati, gli intervalli temporali ed i modi mediante i quali verranno attuate le modifiche unilaterali future, così come riportato da 'mondomobileweb.it'. In primo luogo, le stesse dovranno essere divulgate chiaramente dagli operatori di telefonia fissa e mobile, così da non lasciare ...

Scopriamo come disattivare Selfcare MobilePay : info e rimborsi con TIM - Vodafone - Wind e Tre : Sempre più persone in questo periodo si chiedono come disattivare Selfcare MobilePay. Considerando la delicatezza dell'argomento ed il fatto che in tanti sono ansiosi di scoprire parallelamente come ottenere rimborsi da TIM, Vodafone, Wind e Tre, ritengono opportuno partire da un presupposto. In cosa consiste e per quale motivo vedete l'apposita voce nel vostro dettaglio costi? Cerchiamo di ordinare un attimino le idee, prima di trovare le ...

Spectre : anche AMD rilascia la patch per Windows e Linux : Dopo Microsoft con l’aggiornamento cumulativo di gennaio, la scorsa settimana anche AMD ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento con l’obiettivo di apportare delle modifiche per migliorare la sicurezza dei PC. In un comunicato stampa, la società ha confermato che sta distribuendo una patch su Windows e Linux appositamente sviluppata per contrastare Spectre, la vulnerabilità dei chipset Intel e AMD resa pubblica recentemente ...

Wind Tre è sempre leader nella telefonia mobile - ma perde terreno nei confronti dei competitor : I dati dell'Osservatorio Vodafone sul mercato della telefonia mobile mostrano un calo per WindTre che sente sul collo il fiato degli inseguitori. L'articolo Wind Tre è sempre leader nella telefonia mobile, ma perde terreno nei confronti dei competitor è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Bella sorpresa sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : cosa aspettarsi il 5 aprile? : La scadenza del 5 aprile è sempre più vicina, con il ritorno definitivo alla fatturazione mensile per gli operatori italiani in ambito Mobile, ma allo stesso tempo con questa svolta potrebbero giungere anche le temutissime rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Ad oggi non possiamo dare nulla per scontato, anche se gli esperti del settore hanno pochi dubbi sull'arrivo dei rincari dovuto al mancato tredicesimo rinnovo dei clienti, al punto che ...

Promozioni Tim - Vodafone - Wind - Tre : ecco le tariffe più vantaggiose di gennaio : Siete alla ricerca di un nuova sim od eventualmente siete stufi del vostro vecchio gestore di telefonia mobile e volete cambiare? Questo articolo è dedicato a voi. Vogliamo infatti farvi una panoramica sulle migliori offerte riguardanti le aziende di telefonia mobile più famose in Italia. Non solo piano di abbonamento, o Promozioni a scadenza, la battaglia di Promozioni continua e coinvolge aziende del calibro di Tim, Wind, Vodafone e Tre. Nella ...