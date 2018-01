Volley | Andrea Masini da RECORD | gioca titolare in Serie A a quasi 47 anni! Un palleggio

Volley - Gabriele Nelli e Andrea Argenta : l’Italia trova due nuovi opposti? In attesa di Zaytsev - Vettori in crisi : Stiamo entrando nella fase calda della stagione, la SuperLega ha appena passato il giro di boa del girone di ritorno e si lancia verso il decisivo mese di febbraio che definirà la griglia playoff. Proprio in questo momento le squadre devono fare i conti con infortuni, acciacchi e difficoltà varie, inghippi che potrebbe compromettere il lavoro di un anno intero prima della rincorsa verso lo scudetto. Intanto mancano poco più di sette mesi ai ...

Volley - l’Italia scopre il talento di Andrea Argenta : l’opposto debutta e trascina Modena sognando l’azzurro : Andrea Argenta è il nome nuovo uscito nel corso dell’ultimo weekend di SuperLega. Modena sta affrontando i problemi alla spalla di Giulio Sabbi (il rientro non sembra essere imminente) e così coach Rado Stoytchev ha deciso di affidarsi a questo 21enne al primo anno nel massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini, infatti, lo hanno acquistato da Potenza Picena: lo scorso anno era stato il miglior marcatore della Serie A2, ...

Volley : Andrea Lucchetta ospite del Volley Monterotondo : Appuntamento dalle ore 18.15 nell'impianto comunale di via Monviso con un personaggio storico del nostro mondo, conosciuto e amato per la sua simpatia anche dai non addetti ai lavori. Andrea si è ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Sydney. Si ferma agli ottavi la corsa di Abbiati/Andreatta : Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, unica coppia azzurra nel main draw del torneo 2 Stelle di Sydney, ultima tappa dell’anno del World Tour. Troppo forti gli statunitensi Evans/Kolinske per la coppia italiana, che ha giocato leggermente al di sotto del livello tenuto nei giorni scorsi ed è uscita sconfitta piuttosto nettamente (2-0) nella sfida che valeva l’accesso ai quarti. Nel primo set ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Sydney. I finalisti di Aalsmeer tra Abbiati/Andreatta e i quarti : Saranno i finalisti del torneo di Aalsmeer, gli statunitensi Miles Evans e Billy Kolinske, battuti da un’altra coppia azzurra, Rossi/Caminati in quella occasione, gli avversari di Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati negli ottavi di finale del torneo 2 Stelle di Sydney. Nella notte italiana, alle 2.10, la coppia azzurra tenterà di compiere l’ennesima impresa e centrare l’ingresso nella Top Eight dell’appuntamento ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Sydney. Azzurri : avanti tutta! Abbiati/Andreatta agli ottavi : Ostacolo cinese superato e ottavi di finale conquistati per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che volano agli ottavi di finale del torneo 2 Stelle di Sydney, ottenendo un risultato di grandissimo spessore. Contro i cinesi Li/Zhou la coppia italiana incontra qualche difficoltà solo nella prima pare del set di apertura quando i cinesi restano in scia fino al 16-15. Poi arriva il break degli Azzurri che volano sul 20-16 e chiudono il set al ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Sydney. Gli australiani fermano la corsa di Abbiati/Andreatta che alle 7.30 si giocano l’accesso agli ottavi : Si ferma contro i forti australiani McHugh/Schumann la marcia vincente di tiziano Andreatta e Andrea Abbiati, sconfitti 2-0 nella semifinale del girone eliminatorio del torneo 2 Stelle di Sydney. Una sconfitta tutt’altro che netta contro una coppia abituata a frequentare questi palcoscenici per il binomio azzurro che era all’esordio assoluto in un tabellone principale del World Tour e che non ha affatto sfigurato nei confronti dei ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Sydney. Abbiati/Andreatta contro i numeri uno australiani per centrare gli ottavi di finale : Saranno gli australiani numeri uno del ranking Schumann/McHugh a tenere a battesimo Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati nella loro prima esperienza della carriera nel tabellone principale di un torneo World Tour, il 2 Stelle di Sydney. Teste di serie numero 1, noni al Mondiale di Vienna (dove furono sconfitti sonoramente nel match del girone preliminare da Lupo/Nicolai, trovando poi la qualificazione e centrando l’ingresso negli ottavi), ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Sydney. IMPRESA! Abbiati e Andreatta nel tabellone principale a Sydney : Bella impresa della coppia azzurra composta da Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati che, alla prima partecipazione ad un torneo del World Tour, ha centrato la qualificazione al tabellone principale del 2 Stelle di Sydney. Gli azzurri hanno superato il doppio ostacolo giapponese e da questa notte saranno in campo per dare la caccia ad un risultato di prestigio che chiuderebbe alla grande una stagione già molto positiva, culminata con la prima ...

Beach Volley - World Tour 2018 Sydney. Abbiati/Andreatta a un passo dal main draw - Galli/Monduzzi sconfitti al primo turno : Una vittoria e una sconfitta per le coppia azzurre nelle qualificazioni maschili del torneo 2 Stelle di Sydney, che chiude la stagione 2017 del World Tour (anche se già fa parte della stagione 2018). Abbiati/Andreatta hanno esordito con un successo nel circuito mondiale superando senza troppi problemi in due set la coppia giapponese Shimizu/Tsuchiya. Un successo limpido e netto quello del binomio azzurro che ha letteralmente dominato il primo ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Sydney. Galli/Monduzzi e Abbiati/Andreatta : quando la passione vince su tutto : Matteo Galli, Emanuele Monduzzi, Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati: quando la passione vince su tutto. Alzi la mano chi sarebbe disposto ad organizzare un viaggio in Australia a proprie spese per alimentare la propria passione. Questi quattro atleti lo hanno fatto e poco importa se mentre esce questo articolo hanno vinto o perso nel primo turno di qualificazione dell’ultimo torneo del World Tour a Sydney. Sono partiti in quattro ...