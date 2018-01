Terrore nel Casertano | militante Forza Nuova ammazza la moglie e ferisce cinque persone

Uccide la moglie e ferisce 5 persone - poi si toglie la vita. Terrore nel casertano : Davide Mango, 48 anni, guardia giurata disoccupata, si è tolto la vita nella sua casa a Bellona, dove si era barricato. L'uomo si era barricato nel proprio appartamento a Bellona (via Cafaro) armato di fucile da caccia. Mango aveva ucciso la moglie, Anna Carusone di 45 anni, e poi ha cominciato a sparare dal balcone sulla folla in preda al panico. Sul posto erano presenti circa 20 carabinieri, polizia e alcuni ...

Terrore nel Casertano : militante Forza Nuova uccide la moglie e spara dal balcone - colpite cinque persone. L'uomo poi si suicida : Inviata a Bellona Si è tolto la vita dopo ore interminabili di inferno Davide Mango, classe 1970, guardia giurata che nel pomeriggio ha ucciso la moglie, s'è barricato...

Momenti di Terrore in Germania : l’aereo atterra nel pieno della bufera : Momenti di terrore in Germania: l’aereo atterra nel pieno della bufera Nonostante i disagi causati dalla tempesta Friederike, il pilota è riuscito a controllare il velivolo. Continua a leggere L'articolo Momenti di terrore in Germania: l’aereo atterra nel pieno della bufera sembra essere il primo su NewsGo.

Prof arrestato si scusa «ero innamorato della 15enne» - ora la dura legge del carcere : «È stato minacciato - vive nel Terrore» : Il Professore vive nel terrore in carcere, per paura di essere punito per ciò che ha commesso. Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Fabio Lattanzi, spiegando che il docente ha subito...