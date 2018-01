Pomeriggio 5 | Karina Cascella contro Francesca Cipriani | ' All' Isola ha recitato'

: Karina Cascella contro Francesca Cipriani a Pomeriggio 5: “Sull’Isola dei Famosi attacco di panico finto, dov’erano… - carmenFashionCr : Karina Cascella contro Francesca Cipriani a Pomeriggio 5: “Sull’Isola dei Famosi attacco di panico finto, dov’erano… -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Dopo un anno è tornata l'dei Famosi e le emozioni non sono di certo mancate durante la puntata, che ha registrato un ottimo esordio con il 25.5% di share e 4.565.000 milioni di telespettatori. Ovviamente oggi, nella seconda fascia di5, si è commentato il reality da Barbara D'Urso insieme ai suoi opinionisti, soffermandosi proprio su ciò che è accaduto il lunedì sera. Un momento centrale è stato senza dubbio il momento in cuisi sarebbe dovuta buttare dall'aereo e tuffarsi in mare per raggiungere l', tradizione che caratterizza da sempre il format. La paura diUna cosa che sarebbe dovuta durare poco, come è successo per tutti gli altri concorrenti, ha trattenuto invece a lungo il pubblico davanti alla televisione, poiché, per paura, non è riuscita a tuffarsi subito ed anzi c'è voluto moltissimo tempo prima ...