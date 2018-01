: Calciomercato, Lucas Moura sbotta: "addio Psg" - CalcioWeb : Calciomercato, Lucas Moura sbotta: "addio Psg" - LazioNews_24 : #Lazio, la forza è il gruppo! @patric_6 , e @F_Andersoon prendono in giro #Strakosha. Poi ci pensa @LucasLeiva87 ????… - NAPOLIMIOCUORE : Calciomercato Napoli, è Lucas la priorità per l'attacco via @OnefootballEN. Leggilo qui: - YahooSportsIT : Il brasiliano ???? potrebbe arrivare tra pochi giorni ?? - calcio24mercato : Napoli, Lucas Moura si mette sul mercato: «Psg, non sono felice» -

(Di martedì 23 gennaio 2018), in un’intervista all’Equipe, ha parlato chiaramente della sua insoddisfazione al Psg, a causa del minutaggio praticamente nullo concessogli da Emery: “Non sono felice, credevo di aver costruito qualcosa di buono con questo club ma a quanto pare non è così. Sono davvero sconcertato dal fatto che non gioco mai, non posso esprimermi sul campo. La Liga? Sicuramente con la mia velocità e la mia tecnica, potrei fare benissimo lì. Non mi interessa dove finirò”, l’addio è ormai certo. In Liga diversi club si sono fatti avanti, ma anche in Italia il Napoli potrebbe tentare un assalto last minute per il brasiliano dopo i recenti no di Verdi e del Sassuolo per Politano. L'articolo: “addio Psg” sembra essere il primo su CalcioWeb.