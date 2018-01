E' Inter-Roma anche sul mercato | nerazzurri in vantaggio

Inter-Roma - Spalletti e Di Francesco salutano il campionato e ora si preoccupano del posto in Champions : S i fa fatica ogni tanto a stare dietro alle diversità di Sarri. L'ultima polemica, gentile, è sugli anticipi del Napoli rispetto alle partite della Juve. Darebbero molta pressione a chi li subisce, ...

Inter e Roma non si fanno male : Inter e Roma non si fanno male. La sfida al Meazza finisce 1-1. Roma in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con un gol di El Shaarawy. Il pareggio nerazzurro arriva ad una manciata di minuti dal ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA : sirene inglesi per Dzeko - Inter e Roma su Sturridge :

Video/ Inter-Roma (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata) : Video Inter-Roma (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. Big match a San Siro con Spalletti che ritrova i giallorossi.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:06:00 GMT)

Roma e Inter si annullano : lo spareggio Champions finisce pari : La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Inter, nel match della 21giornata di Serie A. Nel primo tempo gli ospiti passano con Stephan El Shaarawy su assist di Alisson. I nerazzurri nel finale ci provano e nel ...

Inter-Roma - le pagelle : El Shaarawy cecchino - Dzeko distratto. Alisson è superman : La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Inter, nel big match della 21giornata di Serie A . A sbloccare il match ci pensa Stephan El Shaarawy su assist di Alisson. I nerazzurri, in affanno, faticano a far male ...

Inter-Roma 1-1 : apre El Shaarawy - pareggia Vecino : Aggressiva la Roma fin dai primi minuti. Le due squadre cercano di risollevarsi da momenti decisamente difficili. La Roma ha vinto una partita nelle ultime sei gare ufficiali, l'Inter è reduce da tre ...

Inter-Roma : l'analisi della gara terminata in pareggio Video : Finisce 1-1 l'atteso posticipo domenicale del Meazza tra #Inter e Roma, che conferma ancora di più che le prime due, Napoli e Juventus, stanno scappando e probabilmente faranno un campionato a sè. Roma meglio nel primo tempo Una Roma intelligente ed anche bella a vedersi pressa alto per tutto il primo tempo, fino al goal meritato di El Shaarawy al 31', favorito nell'occasione da un errore macroscopico di Santon. La prima frazione si chiude in ...

Inter - Gagliardini e Santon flop. Roma : Manolas - muro per due : Sponda giallorossa, invece, Fazio e Juan Jesus bucano sul gol del pareggio Interista, mentre Bruno Peres si rivela una mossa infelice nell'economia della gara giallorossa ("Di Fra, perché?", la ...

Inter-Roma 1-1 - Vecino all'ultimo respiro risponde ad El Shaarawy : Vecino salva nel finale l'Inter e la sfida-spareggio Champions con la Roma si conclude in parità. A San Siro è 1-1: El Shaarawy illude gli ospiti nel primo tempo, Alisson li tiene a galla con alcuni ...

Video Goal Inter-Roma 1-1 : Highlights e Tabellino 21^ Giornata Serie A 21-01-2017 : Risultato Finale Inter-Roma 1 -1 : Cronaca e Video Goal El Shaarawy, Vecino 21° Giornata Serie A 21 Gennaio 2018 Due squadre reduci da momenti non troppo felici. L‘Inter che non vince da cinque partite, nelle quali ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte. L’ultima sfida è un pareggio con la Fiorentina in trasferta. La Roma non se la passa meglio, dato che viene da una sola vittoria, a fronte di due pareggi e altrettante ...

Serie A : Inter-Roma 1-1 : ROMA, 21 GEN - Finisce 1-1 il posticipo della 21/a giornata tra Inter e Roma. Un vero e proprio spareggio in chiave Champions tra i nerazzurri e i giallorossi che alla fine si dividono la posta. Roma ...

Inter-Roma - Spalletti : “Abbiamo perso troppi palloni”. Di Francesco : “Nainggolan resta” : Inter-Roma, Spalletti: “Abbiamo perso troppi palloni”. Di Francesco: “Nainggolan resta” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Roma – Al termine del match di San Siro i tecnici dell’Inter e della Roma Spalletti e Di Francesco, hanno rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Mediaset Premium. Inter-Roma, PARLA Spalletti ...

