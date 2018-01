Giubbotti pieni di sabbia per calmare i bambini iperattivi a scuola | Meglio delle

Germania - Giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi : è polemica : Germania, giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi: è polemica L’istituto di Amburgo che per primo li ha usati afferma che ci sono miglioramenti. L’idea è nata dopo un viaggio negli Stati Uniti dove vengono usati per i ragazzini che soffrono di autismo Continua a leggere L'articolo Germania, giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi: è polemica sembra essere il primo su ...

Polemica in Germania : Giubbotti pieni di sabbia per calmare i bambini iperattivi : Polemica in Germania: giubbotti pieni di sabbia per calmare i bambini iperattivi La misura adottata in duecento scuole tedesche. C’è chi parla di innegabili benefici per la salute ma molti genitori e anche psichiatri criticano la scelta.Continua a leggere La misura adottata in duecento scuole tedesche. C’è chi parla di innegabili benefici per la salute […] L'articolo Polemica in Germania: giubbotti pieni di sabbia per calmare i bambini ...

Germania - Giubbotti pieni di sabbia per bambini iperattivi : è polemica - : La pratica è stata già adottata in 200 scuole del Paese. Se da un lato i fautori ne elogiano i benefici sulla salute degli alunni, i detrattori la paragonano ad uno "strumento di tortura"

Germania - Giubbotti pieni di sabbia per i bambini iperattivi a scuola : è polemica : Sta suscitando molte polemiche l'idea, adottata già da 200 scuole in Germania , di far indossare giubbotti pieni di sabbia a bambini iperattivi . Lo riportano i media tedeschi. I promotori dell'...