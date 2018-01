Calciomercato Inter | Joao Mario rifiuta anche il West Ham

STURRIDGE ALL'INTER / Calciomercato news - il ritorno di Gabigol in Brasile può sbloccare l'affare : STURRIDGE ALL'INTER: Calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:09:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Papà Rafinha : "Obiettivo giocare con continuità" (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Mazinho, il padre di Rafinha, parla dell'idea di lasciare il Barcellona per poter giocare con più continuità.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:49:00 GMT)

Calciomercato Inter - Gabigol al Santos può sbloccare Sturridge : Roma permettendo : Calciomercato Inter – Dopo Lisandro Lopez, anche Rafinha è pronto per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Questa sera il brasiliano sarà in tribuna per Inter-Roma e da lunedì comincerà ad allenarsi con i nerazzurri. Ma non è finita qui. L’Inter potrebbe mettere a segno un altro colpo in attacco: si tratta di Daniel Sturridge del Liverpool con il quale il club meneghino sta trattando da diversi giorni per cercare di ...

Calciomercato - Inter pazza idea : un suggestivo ritorno in nerazzurro a gennaio? Video : L’Inter ha gia' messo a segno due importanti colpi in questa finestra di Calciomercato, e non era di certo scontato: Ausilio e Sabatini hanno avuto infatti il non facile compito di accontentare le richieste dell’allenatore senza poter, effettivamente, acquistare nessun giocatore nel mercato di gennaio. Ma la dirigenza nerazzurra non si ferma e sta iniziando a pensare a quale potrebbe essere il prossimo rinforzo per la rosa di Luciano Spalletti, ...

RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news : ecco cosa c'entra Mauro Icardi nell'affare col Barcellona : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: visite mediche per il centrocampista brasiliano ex Barcellona, domani in tribuna a San Siro per vedere Inter Roma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 21:27:00 GMT)

Calciomercato 2018 gennaio - i nomi caldi. Stesso obiettivo per Inter e Roma : Milano, 20 gennaio 2018 - Il campionato è pronto a ripartire dopo le due settimane di sosta, ma le compagini di Serie A sono concentrate pure sul Calciomercato . L' Inter, archiviato l'affare Rafinha ...

Calciomercato. Rafinha - il papà-agente Mazinho : 'All'Inter per essere felice' : Accordo raggiunto con il Barcellona, l'Inter sta per accogliere il secondo rinforzo di questo mercato di gennaio. Dopo Lisandro Lopez, ecco Rafinha. Conclusa positivamente una lunga trattativa con i ...

Calciomercato Inter - a sorpresa potrebbe tornare Biabiany : il francese è in ‘guerra’ con lo Sparta : Calciomercato Inter – Dopo una trattativa lunga ed estenuante, l’Inter è riuscita a chiudere per il colpo Rafinha. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più 3 di bonus. I rinforzi per Spalletti però potrebbero non finire qui. A sorpresa infatti potrebbe fare ritorno a Milano Jonathan Biabiany. L’esterno francese è in prestito ...

Calciomercato Inter - scambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

