Gay | ex prete fa outing su Facebook

“PRETE CATTOLICO E Gay”/ Parroco Usa : “non lascio l'abito” - il vescovo "ti aiuteremo a vivere in verginità" : "Sono un prete CATTOLICO e sono gay": il Parroco Usa Padre Greg Greiten fa coming out ai suoi parrocchiani, "non lascio la tonaca". Il vescovo, "aiuteremo anche te a vivere in verginità"(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:14:00 GMT)

Sono un Gay e prete cattolico. E il vescovo approva il coming out : "I preti della chiesa cattolica romana e del mondo dovrebbero incoraggiare a rompere il muro del silenzio e dire la verità sulla propria identità sessuale. Mi impegnerò a non vivere la mia vita nell’ombra del segreto. Prometto di essere autenticamente me stesso. Abbraccerò la persona che Dio ha creato in me". Una vicenda di omosessualità e religione (cattolica) investe la Chiesa negli Stati Uniti. Padre Gregory ...

“Sono Greg. Sono un prete cattolico romano. E sì - sono Gay!" : "sono Greg. sono un prete cattolico romano. E sì, sono gay!". Con queste parole, il 17 dicembre scorso, il reverendo Gregory Greiten ha dichiarato alla sua congregazione nella chiesa di St. Bernadette a Milwaukee, in Wisconsin, di essere omosessuale. I parrocchiani hanno applaudito le sue parole omaggiandolo con una standing ovation, senza alcun tipo di pregiudizio.Il reverendo ha dichiarato subito dopo di essersi sentito "liberato" e il ...

