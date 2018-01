Dakar 2018 | classifica generale moto dopo la 13a tappa 19 gennaio | Matthias Walkner ad

Dakar 2018 - tredicesima tappa moto : secondo successo consecutivo per Toby Price. Matthias Walkner vede la vittoria : Penultima tappa della Dakar 2018. La San Juán – Córdoba, di 483 km di cui 424 di speciale (accorciata però di 55 km), ha sorriso a Toby Price. Per l’australiano si tratta della seconda vittoria in questa edizione del rally raid più famoso del mondo, consecutiva, perché il pilota della KTM aveva trionfato due giorni fa, prima della cancellazione della stage di ieri. Un successo arrivato sul filo di lana, dopo una prima parte in cui ...

Dakar 2018 - Day-12 : nelle auto vince Al-Attiyah. Niente Speciale per le moto : Un giorno di sosta per le moto Una tappa annullata, neutralizzata, cancellata è ben accolta da chi è davanti e può approfittare del giorno di tregua, e anche se è sempre una sorta di sconfitta dell'...

Dakar 2018 - dodicesima tappa altre categorie : Eduard Nikolaev si riprende (per un secondo) il comando nei camion - mentre Varela vince ancora nei sxs : Siamo ormai alla conclusione di una avvincente Dakar 2018. La dodicesima tappa di oggi ha vissuto subito una grande sorpresa, dato che la direzione ha cancellato la prova speciale per moto e quad (dove Ignacio Casale comanda senza patemi). Hanno corso normalmente le moto, i side-by-side ed i camion. Andiamo a conoscere nel dettaglio come si sono svolte le tappe odierne. camion La lunghissima dodicesima tappa (di quasi 800 chilometri complessivi) ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 12ma tappa (18 gennaio) : Sainz in vetta a 2 tappe dal termine : Sempre Carlos Sainz (Peugeot) al vertice della graduatoria generale tra le auto in questa Dakar 2018. El Matador, giunto nono nella stage 11, ha gestito il gap in proprio favore sugli avversari e con altre due stage da disputare, il traguardo finale più ambito è sempre più vicino. Attualmente, l’iberico può contare su 44’41” nei confronti del compagno di squadra Stephane Peterhansel di 50’45” e su 1H05’55” rispetto a Nasser Al-Attiya ...

Dakar 2018 - Day-11 : vincono Ten Brinke e Price. Sainz e Walkner restano i leader : ... unico rimasto a difendere la marca e, anzi, a portarla a quel ruolo di vertice che data dell'epopea Peterhansel, sembrava essere in grado di gestire una sfida con la gara più difficile del mondo e ...

Dakar 2018 : cancellata la dodicesima tappa per moto e quad per motivi di sicurezza : La Dakar 2018 non smette di sorprendere. Dopo l’annullamento della nona tappa per il rischio di piogge torrenziali ed inondazioni, la direzione di gara ha deciso di cancellare anche la tappa odierna (per quello che riguarda moto e quad) che avrebbe portato i piloti da Fiambalà/Chilecito a San Juan, terzultimo impegno di questa edizione. Il comunicato ufficiale è apparso in mattinata direttamente sul sito della Dakar e spiegava che: ...

Dakar 2018 - classifica generale altre categorie dopo la 11a tappa (17 gennaio) : Federico Villagra sale in vetta nei camion - Casale e Varela gestiscono il vantaggio : La undicesima fatica di questa Dakar 2018 porta un notevole scossone alla classifica dei camion. Scivola in seconda posizione, infatti, il team russo di Eduard Nikolaev e ne approfittano gli argentini di Federico Villagra. Tutto invariato, invece, tra quad e side-by-side. camion: Federico Villagra ed il suo team chiudono in scia ai bielorussi capitanati da Siarhie Viazovich e prendono il comando della classifica generale, sfruttando il pesante ...

Dakar 2018 - undicesima tappa altre categorie : Nicolas Cavigliasso fa il bis nei quad - Villagra è secondo nei camion ma sale al comando della generale - Garrouste vince nei sxs : L’undicesima tappa della Dakar 2018 era la Belen/Fiambalà/Chilechito e presentava 747 chilometri complessivi. Se per quanto riguarda i quad, la vittoria del padrone di casa Nicolas Cavigliasso non sposta troppo gli equilibri, nei camion un altro argentino con il suo team giunge secondo ma prende la vetta della classifica generale: parliamo di Federico Villagra. Nei side-by-side, invece, successo per il francese Patrice Garrouste. Andiamo a ...

Dakar 2018 : revocata la penalità di 10' a Carlos Sainz. Nuove prove nella riunione dei commissari scagionano il pilota della Peugeot : I colpi di scena nella Dakar 2018 non finiscono mai e il protagonista è sempre lui: Carlos Sainz, leader della graduatoria con la Peugeot tra le auto. Ebbene, al termine dell’ottava tappa, dopo una lunga riunione, i commissari di gara avevano giudicato Sainz reo di aver colpito (con recidiva) l’olandese Koolen e il suo quad, punendolo con una sanzione cronometrica di 10' per non aver soccorso il centauro. Una penalità che la Peugeot non ...