Sciopero trasporti aerei 19 gennaio 2018 | elenco dei voli cancellati e garantiti

Sciopero a Roma - il Garante Santoro Passarelli : 'Dimezzeremo gli stop dei trasporti' : 'Dimezzeremo il numero degli scioperi e i venerdì neri per gli utenti del trasporto pubblico Romano saranno sempre di meno'. Parola di Giuseppe Santoro Passarelli, tra i massimi esperti di diritto del ...

Roma - oggi Sciopero dei trasporti : metro e bus a rischio : Il 12 gennaio 2018 si preannuncia come un venerdì nero per i trasporti a Roma, a causa del primo sciopero dell'anno, che altro non è che l'agitazione differita lo scorso 5 dicembre...

A Roma Sciopero di autobus e metro : ancora un venerdì nero per i trasporti nella Capitale : Oggi incrociano le braccia per tutta la giornata i lavoratori di Orsa, Faisa Confail e Usb. Sono comunque garantite le consuete fasce di garanzia, con il servizio rego lare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20

Roma - venerdì 12 gennaio Sciopero dei trasporti : metro e bus a rischio : Il 12 gennaio 2018 si preannuncia come un venerdì nero per i trasporti a Roma, a causa del primo sciopero dell'anno, che altro non è che l'agitazione differita lo scorso 5 dicembre...

Roma - il 12 trasporti a rischio : Sciopero 24 ore Atac e Roma Tpl : Roma, 5 gen. (askanews) Venerdì 12 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore che riguarderà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl, avverte Roma servizi per la ...

Roma - 12 gennaio trasporti pubblici a rischio per Sciopero 24h : Roma, 5 gen. (askanews) Venerdì 12 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore che riguarderà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Per l'Atac l'agitazione, ...

Trasporti aerei - venerdì Sciopero dei dipendenti di Ryanair - Alitalia - Vueling ed Enav. Già diversi voli cancellati : Scioperano i dipendenti di Ryanair, Alitalia, Vueling ed Enav. E si preannuncia un venerdì di disagi per chi viaggia in aereo. A conti fatti, i problemi nel comparto aereo investiranno, a scaglioni, tutta la giornata. Dalle 13 alle 17 sciopereranno i lavoratori di Ryanair e controllori di volo, mentre il personale di Vueling si fermerà dalle 10 alle 14. In Alitalia hanno proclamato lo sciopero soltanto i lavoratori rappresentati dalla sigla Cub, ...

Trasporti : sindacato Orsa - Sciopero 24 ore alla Liberty Lines : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - sciopero di 24 ore, a partire dalle ore 5 di domani alla Liberty Lines, la compagnia che collega le città della Sicilia alle isole Egadi e Eolie. La compagnia fa comunque sapere che saranno garantiti i collegamenti e bolla come "infondata" la motivazione posta dal sind

Cotral - sabato Sciopero : trasporti a rischio : Cotral informa che il prossimo 16 dicembre l'organizzazione sindacale Sul-Ct ha proclamato uno sciopero di 24 ore, con astensione dalle prestazioni lavorative da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle ...

Rinviato Sciopero mezzi Roma/ Oggi 5 dicembre 2017 - niente stop trasporti “per Champions e turisti” : Rinviato sciopero mezzi Roma Oggi 5 dicembre 2017: niente stop trasporto pubblico nella Capitale, mezzi regolari. Tutte le motivazioni del Prefetto, "per Champions e turisti"(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 10:40:00 GMT)

Roma : differito Sciopero trasporti 5/12 : 21.01 Il Prefetto di Roma ha disposto il differimento ad altra data dello sciopero di 24 ore del personale di Atac e di Roma Tpl indetto da Orsa, Faisa Confail e Usb per il 5 dicembre 2017,e invitato i sindacati a operare un'eventuale riproclamazione per il prossimo gennaio. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione di varie circostanze quali il "prevedibile incremento dei flussi turistici con l'approssimarsi delle Feste ...

Roma - niente Sciopero : trasporti regolari martedì : "Lo sciopero previsto per il giorno 5 dicembre 2017 è stato differito a data da destinarsi". E' quanto comunica Atac dal proprio profilo Twitter. Inizialmente era stato proclamato lo sciopero da Orsa ...

Martedì 5 dicembre ennesimo Sciopero dei trasporti : tutte le informazioni : ennesimo sciopero dei trasporti a Roma martedì 5 dicembre, proclamato questa volta dall'Usb. L'astensione dal lavoro sarà di 24 ore, con fasce di garanzia. sciopero di 24 ore martedì 5...

Trasporti - l'ennesimo Sciopero fa flop : Riccardo Pelliccetti Un altro sciopero dei Trasporti ma non è stato un venerdì di passione come temevano molti cittadini. Aerei, autobus, metropolitane, treni e anche il mondo della scuola hanno visto i lavoratori incrociare le braccia, però non ci sono stati quei blocchi totali che immobilizzavano il Paese e le adesioni alle agitazioni sono in progressivo calo. Le ...