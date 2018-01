Il meteorite sul Michigan per gli scienziati è un “fuoco di paglia” | ecco perché

: @SaraCaulfield J’è cascato un meteorite sul dito? - emi_bar : @SaraCaulfield J’è cascato un meteorite sul dito? - Sorridosemibaci : È la prima volta che vedo questa e già mi sta sul cazzo. Mamma mia sei più pesante di un meteorite #uominiedonne - gianpaolomartel : @cobotwitt per la serie, in italia mancherebbe la sinistra ....... questi fanno la coalizione con meloni e berlusca… - LoveCaroLove : @lukelby69 @virginiaraggi Poi è caduto un meteorite e ci ha intrappolati tutti sul bus fino a quando non sono arriv… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Il bolide che è sfrecciato nei cieli delha regalato un grande spettacolo, ma se parliamo di rocce spaziali potenzialmente letali, è stato solo un fuoco di paglia. Ci sono asteroidi molto più grandi nel nostro sistema solare. Gliche li cercano, sperano di individuarli in tempo per consentire alle persone di fuggire se uno molto pericoloso fosse diretto verso la Terra. Al momento, nessun asteroide di questo tipo è in arrivo. Subito dopo ilche ha illuminato i cieli delil 16 gennaio, circa 30si sono riuniti in California per discutere del più grandeche ha colpito la Terra nella storia moderna: l’esplosione del 1908 a Tunguska, in Russia, che ha raso al suolo 2.100 km quadrati di foresta. E questo è nulla in confronto a quello che è successo 65 milioni di anni fa quando un asteroide di 10 km ha causato l’estinzione del 70% ...