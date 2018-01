: 90 Special, boom social: Jovanotti show, l'annuncio di Bossari e le Lollipop - Blasting News - MISTERO_MISTERI : 90 Special, boom social: Jovanotti show, l'annuncio di Bossari e le Lollipop - Blasting News - TutteLeNotizie : 90 Special, boom social: Jovanotti show, l'annuncio di Bossari e le Lollipop - Blasting News - giuseppe_alto : "Nicola Savino" #DanieleBossari #lollipop - giuseppe_alto : 90 Special, boom social: Jovanotti show, l'annuncio di Bossari e le Lollipop -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Rosario Fiorello e Lorenzo ‘#’ Cherubini sono stati i mattatori della prima puntata di #90in onda su Italia 1. Il conduttore Nicola Savino sara' accompagnato in questo viaggio nel tempo di cinque puntate da Ivana Mrazova e Katia Follesa. Tra gli ‘opinionisti’ anche il vincitore del GF VIP, #daniele, Ela Weber e il giornalista Michele Cucuzza per la parte. L’istrionico Cristiano Malgioglio VIDEO ha subito acceso la trasmissione presentandosi in studio in versione demoniaca con tanto di corna. ‘I guanti me li ha regalati la mia amica Amanda Lear’. Il Karaoke di Fiorello è stato uno dei programmi cult degli anni ‘90. Loman catanese ha fatto il suo ingresso in studio sulle note di ‘Sì o no’ definita ‘la canzone più indecisa della storia’. Nel corso della trasmissione è stata ricordata Dolores 'O Riordan dei Cranberries con un’esibizione ...