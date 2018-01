Palermo : via barelle da corridoi Ospedale dei bambini - si apre un reparto in disuso (2) : (AdnKronos) - "Ovviamente - sottolineano dal Nursind - ci auguriamo che la gestione del nuovo 'reparto' non ricada sul personale attualmente in servizio già esausto dalla continua ma prevedibile urgenza. Dunque auspichiamo che venga reperito nuovo personale anche attraverso lo scorrimento delle grad

Palermo : cinghiali in città - al via piano azione Comune-Regione (2) : (AdnKronos) - Partirà poi un piano di comunicazione attraverso cui sensibilizzare la popolazione a comunicare tempestivamente eventuali avvistamenti oltre che ad osservare in maniera più scrupolosa le norme di igiene, soprattutto nelle zone in prossimità di Monte Pellegrino e Billiemi. Agli uffici d

Palermo : cinghiali in città - al via piano azione Comune-Regione : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Una maggiore pulizia delle strade, una campagna di sensibilizzazione su avvistamenti e un piano di contenimento con la cattura dei cinghiali da sottoporre all'Ispra. E' questo il programma messo in campo da Regione e Comune di Palermo dopo gli avvistamenti dei suidi av

Palermo : spaccio di droga in via Brigata Aosta - due arresti : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Due palermitani, Massimiliano Gebbia, 33 anni, e Alessio Settecase, 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di droga nei pressi del 'palazzo di ferro' di via Brigata Aosta, teatro la settimana scorsa di una sparatoria. I due sono stati trovati in poss

Palermo : domani si presenta il libro "Viaggiatori stranieri nell'800" : La rappresentazione della Sicilia, che nel secolo dei lumi, per quanto adombrata da visioni problematiche, tendeva ad una sostanziale univocità, ritrovandosi soprattutto nei topoi del mondo classico, ...

Palermo - il tradimento della moglie dietro la sparatoria in via Aosta : fermati 3 uomini : Palermo, il tradimento della moglie dietro la sparatoria in via Aosta: fermati 3 uomini Ci sarebbe una storia di tradimenti alla base della spedizione punitiva che ha provocato il ferimento di un uomo e della suocera in via Brigata Aosta. Decisive le intercettazioni ambientali.Continua a leggere Ci sarebbe una storia di tradimenti alla base della […] L'articolo Palermo, il tradimento della moglie dietro la sparatoria in via Aosta: fermati ...

Università : rettore Palermo - via tasse? Meglio puntare su altre misure : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - "La proposta di Grasso, in quanto misura rivolta alla realizzazione del diritto allo studio, è certamente interessante e merita un'approfondita discussione. Naturalmente deve essere verificata a monte la sua sostenibilità economica, dal momento che il complesso delle ta

Palermo - viaggiano in auto con un chilo di droga ma restano in panne : soccorsi e arrestati dai carabinieri : Viaggiavano in autostrada con un chilo di droga nascosto nel bagagliaio dell'auto. All'altezza dello svincolo Buonfornello della A/19 Palermo-Catania, però, sono rimasti in panne: la macchina si è ...

Palermo - una telefonata anonima dietro la sparatoria di via Brigata Aosta : 'C'è un macello…correte subito in via Brigata Aosta…ci saranno più omicidi'. L'allarme per la sparatoria di martedì sera nella zona di via dei Cantieri arriva alle 19,24 al centralino ...

Palermo : sparatoria in via Brigata Aosta - fuori pericolo uno dei feriti : Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - Migliorano le condizioni di Gaetano La Vecchia, 24 anni, il giovane rimasto ferito ieri sera durante la sparatoria avvenuta in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. Il giovane, colpito alle gambe, è ora fuori pericolo ed è ricoverato nel reparto di Chirurgia de

Palermo : sparatoria in condominio di via Brigata Aosta - due feriti (2) : (AdnKronos) - Sono un uomo e una donna, le due persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi pomeriggio in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. I due, che sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita, sarebbero stati colpiti mentre si trovano in due piani dive

Palermo : sparatoria in condominio in via Brigata Aosta - due feriti : Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - Sono due le persone rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. Sul posto si trovano le volanti della polizia e i sanitari del 118. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Palermo : rapina in banca alla filiale Unipol di via Marchese di Villabianca : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - rapina in banca, questo pomeriggio, alla filiale della Unipol di via Marchese di Villabianca, a Palermo. Due individui hanno fatto irruzione all'interno dell'agenzia intorno alle 15.30 e, dopo essersi fatti consegnare il denaro presente in cassa, si sono dati alla fuga