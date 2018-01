Mercoledì 17 gennaio in foto

Programmi TV di stasera - Mercoledì 17 gennaio 2018. Su Rai1 Meraviglie – La penisola dei tesori : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori - Terza Puntata Pisa e la sua Piazza dei Miracoli, i Sassi di Matera e le Dolomiti sono i tre siti, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, protagonisti della terza puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, in onda su Rai1 mercoledì 17 gennaio alle 21.25. Il programma, condotto da Alberto Angela, ha come tema i siti Unesco italiani, che sono 53, ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Mercoledì 17 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 17 gennaio 2018: Gaetano Prisco (Fabio De Caro) è destinato a deludere le aspettative dei rapitori di Bianca (Sveva Carlei) e Sofia (Noemy Burzo): l’uomo, infatti, prende un’inattesa decisione che riguarda il pagamento del riscatto… Renato (Marzio Honorato) è intenzionato a procurarsi il denaro per fronteggiare un’eventuale richiesta di riscatto anche per Bianca e così il ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte vento sull’Italia : violenta burrasca - freddo e nevicate Mercoledì 17 Gennaio : Allerta Meteo – Forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo della ventilazione interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al meridione. I forti venti porteranno anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali, con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Mercoledì 17 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 17 gennaio 2018: Nell’appuntamento pomeridiano, Camila rivela a Don Anselmo che Hernando l’ha tradita. Intanto una tristissima Fe tenta di evitare Mauricio, ma poi gli grida in faccia tuttla sua disperazione per aver accettato di sposarsi con Nazaria. Severo chiede a Francisca di dirgli cosa sa sul passato di Cristobal Garrigues e di suo padre adottivo Eusebio. Camila affronta il ...

Blocco del traffico confermato a Torino per Mercoledì 17 gennaio : fermi diesel euro 4 strade aperte e esenzioni : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...

Allerta Meteo - attenzione a Mercoledì 17 Gennaio : possibile NEVE a sorpresa al Nord/Est - fiocchi anche a Venezia e Trieste [MAPPE] : 1/12 ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Mercoledì 17 gennaio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 17 gennaio 2018: Rick (Jacob Young) e Maya (Karla Mosley) prolungheranno il loro soggiorno parigino, in modo che Maya possa realizzare un altro servizio fotografico. Alla Forrester, Zende (Rome Flynn) è felicissimo perché farà parte della squadra degli stilisti, dopo il licenziamento di Thomas (Pierson Fodè). Zende racconta i suoi successi professionali a Nicole (Reign Edwards), con cui sta provando a ...

Le previsioni meteo di domani - Mercoledì 17 gennaio : Dove pioverà e dove nevicherà, che è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo di domani, mercoledì 17 gennaio appeared first on Il Post.

Tennis - Australian Open 2018 : tutti gli italiani in gara domani (Mercoledì 17 gennaio). Programma - orari e tv. Come vederli in Diretta Streaming : Un solo italiano impegnato in singolare nella giornata di mercoledì 17 gennaio, quella che aprirà il secondo turno dei due tabelloni, maschile e femminile degli Australian Open 2018. Andreas Seppi giocherà il primo incontro sul campo 8, con inizio all’una di notte ora italiana (le 11 di Melbourne), affrontando il giapponese Yoshihito Nishioka. Sarà un match intrigante, con la concreta possibilità per l’azzurro di ritornare al terzo ...

Tennis - Australian Open 2018 : il programma di domani (Mercoledì 17 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming : Gli Australian Open 2018 proseguono senza sosta. domani è la giornata del secondo turno: andranno in campo la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile. Toccherà dunque a Rafael Nadal, che torna sulla Rod Laver Arena per affrontare l’argentino Leonardo Mayer. Non solo, ci sarà Grigor Dimitrov, che aprirà la sessione serale di Melbourne, a partire dalle 9 italiane, mentre non mancheranno sfide interessanti. In ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Appuntamento con la Compagnia del Libro Mercoledì 17 gennaio alle 17 : Viaggio nel mondo delle fiabe alla ricerca delle radici della nostra epoca 16-01-2018 / Giorno per giorno Sarà un viaggio alla riscoperta della magia delle fiabe, delle più diverse tradizioni, quello ...

1.a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata Mercoledì 17 gennaio alle 15.30 in sala Zanotti : Esame della delibera di rinnovo dell'Associazione tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera 16-01-2018 / Giorno per giorno La 1.a COMMISSIONE CONSILIARE - presieduta dal consigliere Fornasini - ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 16 e Mercoledì 17 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 405 di Una VITA di martedì 16 e mercoledì 17 gennaio 2018: Cayetana torna a casa, ma si vede rispecchiata in Teresa e in generale appare sempre più fuori controllo. Intanto proprio Teresa riesce a convincere il barone Del Pozo a concedere la sua approvazione ai lavori della scuola, mettendo fuori gioco Ursula. Per festeggiare, la Sierra accetta l’invito a cena di Fernando. Mauro non riesce a convincere il commissario ...