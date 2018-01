M5S | caos parlamentarie | sarà pioggia di ricorsi Ma il blog di Grillo | voto concluso

Regole cambiate e cordate Parlamentarie M5S nel caos. Ma per Grillo è tutto regolare : Come previsto, anche stavolta le Parlamentarie a Cinque Stelle non fanno che mostrare (e dimostrare) tutti i limiti del Movimento Cinque Stelle e della piattaforma Rousseau.E non solo per i più che annunciati rallentamenti e disservizi del portale per votare. Per questo la Casaleggio associati che gestisce il funzionamento tecnico del "sistema operativo" del movimento ha provato a metterci una pezza, disabilitando tutte le ...

M5S - è caos parlamentarie. Proteste in rete ma niente proroga del voto : Roma, 17 gennaio 2018 - Il caos-parlamentarie a 5 stelle continua. Dopo i guai nella prima tornata dei 15mila auto-candidati, con la piattaforma Rousseau in tilt , il voto online è stato nuovamente ...

Chiuse parlamentarie M5S : "Nessun caos" : 22.52 Le parlamentarie si sono concluse. Lo annuncia il blog di Beppe Grillo sottolineando che "il caos di cui blaterano i giornali invece non c'è stato.La proroga non è stata necessaria. La nostra è stata una prova di democrazia diretta online che non ha eguali per dimensione e importanza in tutto il mondo". E il M5S annuncia: "I risultati delle votazioni sono stati affidati a due notai che li custodiranno fino a domenica. Le liste definitive ...

Caos Parlamentarie M5S - raffica di proteste : voto non prorogato - Esclusi minacciano ricorsi : Con le Parlamentarie "stiamo facendo una cosa che non ha uguali, facciamo esprimere i nostri elettori. Invece di criticare le Parlamentarie si dovrebbe riconoscere che sono una buona notizia", dice il ...

Regole cambiate e "cordate" Parlamentarie M5S nel caos : Ma anche perché - come capita in modo quasi fisiologico in politica - anche in questo caso le relazioni fuori dalle urne (e dal web) contano ben più di curriculum e 'dichiarazione d'intenti' ...

M5S : caos per le Parlamentarie - 'Tutto previsto - esclusi non hanno requisiti' (2) : (AdnKronos) - Dallo staff del M5S spiegano però che non c'è nulla di 'anormale'. La presentazione della candidatura, dicono, rappresentava una "disponibilità" ma comunque doveva essere vagliata dal Movimento. Insomma le esclusioni riguardano soggetti che non avrebbero i requisiti per essere candidat

M5S : Parlamentarie nel caos - candidati siciliani 'spariti' dagli elenchi (2) : (AdnKronos) - Non si trova fra i possibili candidati neanche l'attivista trapanese Monica Modica. "Non ho mai ricevuto nessuna mail di esclusione. Perché non sono in lista? Le votazioni sono nulle". Lo spettro di quanto accaduto per le Regionarie siciliana aleggia sul web. "Ho provato a votare e mi

M5S : Parlamentarie nel caos - candidati siciliani 'spariti' dagli elenchi : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Sono partite nel caos le Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle per la scelta dei candidati ai collegi plurinominali di Camera e Senato. Si vota, attraverso la piattaforma Rousseau, oggi e domani, dalle 10 alle 21, e sui social imperversano già le prime proteste. Al

Caos M5S - i dissidenti ora vogliono "rubare" il logo : Roma - Ortodossi contro riformatori. I grillini 'puristi' attaccano il nuovo corso targato Luigi Di Maio, aprendo un ulteriore fronte nell'eterno conflitto tra i leader e i dissidenti. I ribelli si ...

