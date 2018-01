: Barcellona, ultimatum all'Inter per Rafinha: la situazione - CalcioWeb : Barcellona, ultimatum all'Inter per Rafinha: la situazione - StaffBauscia : Adesso è ultimatum al Barcellona per Rafinha: ecco l’ultima offerta di Ausilio - nilbico : Ultimi aggiornamenti su #Rafinha dal @mundodeportivo: ultimatum dell'#Inter per il prestito con diritto di riscatto… - SempreSoloAmala : RT @FcInter1908it: Inter, adesso è ultimatum al Barcellona per Rafinha: ecco l'ultima offerta di Ausilio - - FcInter1908it : Inter, adesso è ultimatum al Barcellona per Rafinha: ecco l'ultima offerta di Ausilio - -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) L’Inter e’ disposta a pagare non piu’ di 30-35 milioni, ilne chiede 40 fissi piu’ 5 legati a vari bonus. Secondo il sito del quotidiano catalano “Mundo Deportivo” queste le posizioni dei due club in merito al cartellino di. Ieri il ds nerazzurro, Piero Ausilio, avrebbe fatto la sua ultima offerta agli azulgrana e oggi, in un’altra riunione in programma nel capoluogo della Catalogna, attende la risposta definitiva. Quello dell’Inter, che ha gia’ l’accordo con il giocatore, e’ un. La societa’ spera di metterlo a disposizione di Spalletti gia’ per il big match di domenica con la Roma. La formula sarebbe quella del prestito con acquisto definitivo rimandato a giugno. Se oggi non arrivera’ l’ok del Barèa, Ausilio cambiera’ obiettivo. Il Mundo Deportivo ricorda che in ...