Moscovici | Italia rischio politico per Ue| Le parole di Fontana? Scandalose

Moscovici : “Il voto italiano è un rischio politico per l’Ue” : La proposta di Luigi Di Maio di sfondare il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil «è un controsenso assoluto»: lo ha detto il commissario Ue, Pierre Moscovici, rispondendo ai giornalisti a Parigi. «Sul piano economico - ha spiegato - questa riflessione non è pertinente: il tetto del 3% ha un senso molto preciso, quello di evitare che il debit...

Moscovici : "Voto Italia rischio per Ue" : "Tra i rischi che si potrebbero materializzare entro il 2019" nell'Unione Europea c'è quello che riguarda " la governance di grandi paesi europei che è una questione complicata " in particolare in ...

Moscovici : "Il voto italiano è un rischio politico per l'Ue" : 'Possiamo avere fiducia nella ripresa dell'Italia', 'il debito pubblico comincia a scendere', rimane 'l'incertezza politica'. Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, ha poi definito 'scandalose' le ...

Moscovici : 'Il voto in Italia è un rischio per l'Ue' : L'Italia è tra i rischi del 2018 per l'Ue secondo il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici. In una conferenza stampa a Parigi, Moscovici ha parlato di vari Paesi europei con una ...

Moscovici - debito Italia sta scendendo : Ma ha poi ribadito che il principale motivo di preoccupazione è "l'incertezza politica" per le elezioni del 4 marzo.

Moscovici 'Voto italiano un rischio politico per l Europa' : PARIGI - 'Il voto italiano un richio politico per l'Unione europea'. Il commissario agli Affari economici della Ue Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, abbandona la tradizionale diplomazia ...

Moscovici : 'Fiducia nell'Italia. Proposta Di Maio di sfondare il tetto del 3% - controsenso assoluto' : Il Commissario Ue agli Affari economici ha ribadito che il principale motivo di preoccupazione è l'incertezza politica per le elezioni del 4 marzo, aggiungendo che quello italiano è uno scrutinio che ...

Moscovici : 'Fiducia nell'Italia. Proposta Di Maio di sfondare il tetto del 3% controsenso assoluto' : Il Commissario Ue agli Affari economici ha ribadito che il principale motivo di preoccupazione è l'incertezza politica per le elezioni del 4 marzo, aggiungendo che quello italiano è uno scrutinio che ...

Allarme Moscovici : 'In Italia c'è un rischio politico per l'Ue' : Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, ha evidenziato la situazione dell'Italia tra i "rischi politici" all'orizzonte in Europa. "L'Italia - ha detto ...

Elezioni - Moscovici : “Italia tra i rischi politici dell’Ue. Controsenso la proposta di Di Maio di sfondare il tetto del 3%” : La proposta del candidato premier M5s Luigi Di Maio di sfondare il tetto del 3% al rapporto tra deficit e pil “è un Controsenso assoluto”. Il commento arriva dal commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, che in conferenza stampa a Parigi ha detto che l’Italia è “tra i rischi politici” della Ue vista l’incertezza sull’esito delle Elezioni del 4 marzo. “Sul piano economico questa ...

Ue - Moscovici : Italia è rischio politico : 10.28 Per il commissario Ue agli Affari Economici,Moscovici,tra i"rischi politici" in Europa c'è "l'incertezza politica" dell'Italia prossima al voto."L'Italia si prepara a elezioni il cui esito è quanto mai indeciso.Quale maggioranza uscirà dal voto? Quale programma, quale impegno europeo?",si domanda. Moscovici però rileva che il debito sta calando,quindi "possiamo avere fiducia nella ripresa dell'Italia".E aggiunge: "Siamo usciti dall'era ...

Allarme Moscovici : 'Italia rischio politico per Ue' : Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, ha evidenziato la situazione dell'Italia tra i "rischi politici" all'orizzonte in Europa. "L'Italia - ha detto ...

Le elezioni in Italia sono un rischio per Moscovici e una scossa per Le Pen : Due big francesi danno la loro chiave di lettura sulle elezioni Italiani. Da un lato il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, che avverte sui "rischi politici" di un esito antieuropeista per l'Ue; dall'altro Marine Le Pen, che in questo scenario vede invece la possibilità di "un nuovo inizio per l'Europa".In conferenza stampa a Parigi, Moscovici ha evidenziato la situazione dell'Italia tra i "rischi politici" ...

Moscovici : non interferisco - ma in Italia io non voterei M5s : Bruxelles, 27 nov. (askanews) 'E' da buon politico non interferire nella politica interna di uno Stato amico. Per il resto, non è un segreto: se io fossi Italiano, non sarei un elettore del M5s'. Lo ha detto oggi a Bruxelles il commissario europeo agli Affari economici e ...