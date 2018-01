Basket | Eurocup | Reggio fa colpo a Kazan Champions | Sassari travolta dal Monaco

Basket - Eurocup 2018 : Reggio Emilia corsara a Kazan. Grissin Bon vittoriosa per 71-69 : A metà della seconda fase a gironi dell’Eurocup di Basket 2017-2018, la Grissin Bon Reggio Emilia può sorridere: grazie al successo in esterna di oggi in casa dell’UNICS Kazan, la Reggiana è salita a quota 2 vittorie in 3 partite e può sognare la qualificazione alla Final8 con eliminazione diretta. Il match, nonostante un andamento ondivago, è stato piuttosto equilibrato. Nel primo quarto, Reggio Emilia è riuscita a fare la ...

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : trasferte complicate per Reggio Emilia e Trento. Torino nel caos ospita il Lietuvos : Le TOP 16 di Eurocup entrano nel vivo con la terza giornata. Un momento decisivo per le squadre italiane che si trovano tutte con un record di una vittoria e una sconfitta. La prima a scendere in campo sarà la Grissin Bon Reggio Emilia, che questo pomeriggio affronta i russi dello Unics Kazan, capolista del gruppo H e tra le principali candidate alla vittoria finale. Servirà davvero una grande prestazione in Russia alla formazione di Menetti per ...

Basket - Top 16 Eurocup 2018 : Torino e Trento cadono in Russia - anche Reggio Emilia finisce ko : Se all’esordio l’Italia aveva fatto l’ein plein di vittorie, purtroppo nel secondo turno delle Top 16 di Eurocup tutto si è ribaltato. Mercoledì da dimenticare per le squadre italiane, con Torino, Trento e Reggio Emilia tutte uscite sconfitte dai loro match in trasferta. Sconfitta con molti rimpianti per la Fiat Torino, che cade in casa dello Zenit San Pietroburgo per 95-84. Una partita che ha visto la squadra piemontese essere ...

Basket - Eurocup : Kuban-Trento 97-69 - ora Zenit-Torino e Villeurbane-Reggio Emilia : LOKOMOTIV Kuban-Trento 97-69 (29-16, 45-32; 71-47) L'Aquila Basket Trento cade in terra russa contro il Lokomotiv Kuban e perde la seconda sfida delle Top 16 di Eurocup. La formazione di coach ...

