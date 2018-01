Andrea ucciso dal macchinario guidato dai datori di lavoro

La fidanzata del calciatore ucciso : "Sono stata io a presentare il killer ad Andrea - la sua famiglia mi incolpa per questo" : Raffaele Rullo l'ha prima ucciso e poi, insieme alla madre, ha tentato di nasconderlo in un barile nell'attesa di scioglierlo nell'acido. Eppure a far conoscere a Raffaele la sua vittima, l'ex calciatore Andrea La Rosa, era stata la fidanzata di quest'ultimo, Estella Bellini, che ora - come racconta al Corriere della Sera - non si dà pace e non si capacita di come il killer abbia tentato di consolarla prima che venisse incastrato dagli ...

Ex calciatore ucciso/ Raffaele Rullo - presunto killer di Andrea La Rosa si difende : “È stata mia madre” : Andrea La Rosa, ex calciatore ucciso: il presunto assassino Raffaele Rullo accusa la madre la quale si avvale della facoltà di non rispondere. Il macabro piano messo a punto.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 19:06:00 GMT)

Andrea La Rosa ucciso per 38mila euro | "Volevano sciogliere il corpo nell'acido" : Antonietta Biancaniello e il figlio Raffaele Rullo non avevano intenzione di restituire a La Rosa i 38mila euro ricevuti in prestito nei mesi scorsi. "Sto trasportando gasolio", ha detto la donna agli inquirenti che l'hanno fermata in auto col cadavere. L'idea era di sciogliere il corpo dell'ex calciatore nell'acido.

Andrea La Rosa ucciso - trovato morto nel bagagliaio : volevano scioglierlo nell'acido : MILANO A distanza di un mese dalla scomparsa di Andrea La Rosa, ex calciatore di serie C, il suo corpo è stato ritrovato cadavere nel bagagliaio di una macchina che viaggiava lungo la Milano-Meda, nel ...

Andrea LA ROSA/ Milano - ex calciatore scomparso da 10 giorni : il timore della famiglia - "lo hanno ucciso" : ANDREA La ROSA, ex calciatore scomparso da 10 giorni da Milano: cellulare spento, nessun movimento bancario e auto sparita. Cresce la paura che possa essere stato ucciso.(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 20:06:00 GMT)

Il mistero di Andrea - l’ex calciatore sparito «Lo hanno ucciso» : Da 10 giorni non si hanno notizie di Andrea La Rosa, 35 anni, un passato sui campi di Serie C e direttore sportivo del Brugherio. Scomparsa l’auto, spento il cellulare. La famiglia: «Chi sa, parli subito»