Che esagerati quelli del Pd! Ho detto solo che mi piacciono i 5 stelle Anche

(Di domenica 14 gennaio 2018) "Ma chequesti del Pd, in fondo che avròmai? Che miGrillo e Di Maio e tutti i Cinque, embè? Da quando in qua non si può esprimere una simpatia?". Lo dice al Corriere della Sera, Orietta Berti dopo le polemiche per il suo endorsement al M5s da una trasmissione radio della Rai. Il suo voto, spiega, "l'ho già promesso tante altre volte,che poi, quando era il momento, ero sempre all'estero a cantare"."Due settimane fa, alla stessa trasmissione - spiega Berti -, hotante belle cose sul ministro Andrea Orlando, non è del Pd lui?" e fa sapere: "Mi va a genio pure Pier Luigi Bersani, sarà perché è emiliano come me. E Berlusconi, che ha sempre la battuta pronta". "Con Beppe Grillo - ammette però - c'è un affetto che dura da anni, da quando facevamo serate insieme e lui sforava con ...